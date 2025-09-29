Trump lanza plan en Gaza, pero Palestina acumula un historial de fracasos

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron en Washington un nuevo plan para el futuro de Gaza, presentado como una vía de salida al conflicto. La propuesta, entregada a Hamás por intermediación de Catar y Egipto, contempla la liberación de más de mil prisioneros palestinos, la creación de un comité de transición encabezado por Trump e incluso una fuerza internacional temporal de estabilización.

Netanyahu respaldó la iniciativa, asegurando que lograría sus objetivos bélicos: devolver a los rehenes israelíes, desmantelar la capacidad militar de Hamás y evitar que Gaza vuelva a amenazar a Israel. Trump, por su parte, advirtió que Estados Unidos respaldará a Israel si Hamás rechaza el pacto, aunque subrayó su interés en frenar la prolongación de la catástrofe humanitaria, que ya acumula más de 66.000 muertos palestinos desde octubre de 2023 y por la cual se mantiene abierta una demanda de Sudáfrica contra Israel por delito de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

La Autoridad Palestina, enemistada con Hamás, expresó su apoyo condicionado, mientras que ocho países árabes y musulmanes reaccionaron de manera positiva. Sin embargo, la Yihad Islámica tachó el plan de “receta para la agresión”. En paralelo, Netanyahu dejó claro que aceptar la creación de un Estado palestino equivaldría a un “suicidio nacional”, evidenciando las contradicciones históricas de los procesos de paz en la región.

La rueda de prensa conjunta entre ambos líderes fue también un recordatorio de la estrecha pero compleja alianza entre Washington y Tel Aviv, una relación marcada tanto por la cooperación estratégica como por tensiones recientes en torno a Cisjordania y ataques extraterritoriales contra líderes de Hamás.