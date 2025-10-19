Ulloa insta a tomar acciones ante la violencia de género y recortes al Ministerio de la Mujer

Durante la homilía de este domingo, 19 de octubre,el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa alzó su voz con firmeza ante la creciente ola de violencia contra las mujeres en Panamá, pidiendo una respuesta urgente de la sociedad y de las autoridades.

“La misión no es un adorno: es una urgencia”, afirmó Ulloa. “También consiste en defender la vida y la dignidad de la mujer, en levantar la voz ante el femicidio, como el ocurrido recientemente en Aguadulce y en Santiago, que nos duele e interpela profundamente. El Evangelio no puede callar ante la sangre inocente”.

El arzobispo subrayó que ser misioneros de esperanza también implica ser misioneros de justicia, y llamó a construir una sociedad “donde ninguna mujer tema por su vida, donde nadie sea despreciado por su color, por su condición o por su pobreza”.

“El aumento de los casos de violencia doméstica y los dolorosos femicidios en nuestro país deben estremecer la conciencia de todos. No podemos permanecer indiferentes ante una realidad que destruye familias, hiere comunidades y apaga vidas inocentes”, expresó.

El mensaje de Ulloa llega en un contexto de preocupación nacional, tras la reducción presupuestaria del Ministerio de la Mujer, que diversos sectores consideran un retroceso en la lucha contra la violencia de género.

Organizaciones feministas y especialistas han advertido que los recortes limitan la capacidad institucional para prevenir la violencia, atender denuncias y proteger a víctimas en riesgo.

Un reportaje de La Decana señala que esta disminución de recursos deja a miles de mujeres expuestas a un sistema debilitado que no siempre logra responder con rapidez ni brindar acompañamiento psicológico o refugio seguro.