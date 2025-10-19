Ulloa insta a tomar acciones ante la violencia de género y recortes al Ministerio de la Mujer

Durante la homilía de este domingo, 19 de octubre,el arzobispo metropolitano <b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa">José Domingo Ulloa</a> </b>alzó su voz con firmeza ante la creciente ola de violencia contra las mujeres en Panamá, pidiendo una respuesta urgente de la sociedad y de las autoridades.<i>'La misión no es un adorno: es una urgencia'</i>, afirmó Ulloa.<i> 'También consiste en defender la vida y la dignidad de la mujer, en levantar la voz ante el femicidio, como el ocurrido recientemente en Aguadulce y en Santiago, que nos duele e interpela profundamente. El Evangelio no puede callar ante la sangre inocente'</i>.El arzobispo subrayó que <b>ser misioneros de esperanza también implica ser misioneros de justicia</b>, y llamó a construir una sociedad <i>'donde ninguna mujer tema por su vida, donde nadie sea despreciado por su color, por su condición o por su pobreza'</i>.<i>'El aumento de los casos de violencia doméstica y los dolorosos femicidios en nuestro país deben estremecer la conciencia de todos. No podemos permanecer indiferentes ante una realidad que destruye familias, hiere comunidades y apaga vidas inocentes'</i>, expresó.El mensaje de Ulloa llega en un contexto de preocupación nacional, tras la <b>reducción presupuestaria del <a href="/tag/-/meta/ministerio-de-la-mujer">Ministerio de la Mujer</a></b>, que diversos sectores consideran un retroceso en la lucha contra la violencia de género. Organizaciones feministas y especialistas han advertido que los recortes limitan la capacidad institucional para <b>prevenir la violencia, atender denuncias y proteger a víctimas</b> en riesgo.Un reportaje de La Decana señala que esta disminución de recursos <b>deja a miles de mujeres expuestas a un sistema debilitado que no siempre logra responder con rapidez ni brindar acompañamiento</b> psicológico o refugio seguro.