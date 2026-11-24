Cuando se les preguntó en qué medida el crecimiento económico de Panamá se refleja en la vida cotidiana de su familia, el 39,7% de los entrevistados respondió que se refleja poco y el 36,8% dijo que no se refleja en nada. Las dos respuestas suman 76,5%, según las gráficas de noviembre de la encuesta de Vea Panamá para La Estrella de Panamá.

El 20,9% dijo que percibe algún reflejo del crecimiento en su vida familiar y el 2,1% respondió que lo percibe mucho. La pregunta mide cómo los entrevistados dicen experimentar el crecimiento en su hogar.

De comprar menos a reducir las comidas diarias

Al preguntar qué ajustes habían hecho los hogares para cubrir sus gastos durante los últimos 12 meses, el 26,8% mencionó que había reducido la cantidad de productos que compra. El 26% dijo que había optado por marcas más económicas y el 24,9%, que había reducido las salidas a restaurantes. Entre las respuestas también aparece la reducción del número de comidas diarias, mencionada por el 22,7% de los entrevistados. Otro 17,5% indicó que había pasado a comprar de forma semanal o diaria.

El 10,9% señaló que recurrió a préstamos o tarjetas y el 7,4% dijo que postergó consultas o medicamentos. El 15,4% respondió que su hogar no había tenido que hacer ajustes.