‘Usaremos todos los recursos’: defensa de Martinelli promete una ofensiva legal en juicio de Odebrecht

El abogado Fernando Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, afirmó que la defensa utilizará “todos los recursos que sean necesarios” para enfrentar el proceso judicial que se sigue en el marco del caso Odebrecht, al tiempo que denunció presuntas violaciones al debido proceso y cuestionó la actuación del Ministerio Público.

Durante las audiencias, Carrillo indicó que el tribunal se encontraba cerrando la lectura de las acusaciones y que, una vez concluida, se daría inicio a la fase probatoria.

“Hoy deben terminar y comenzamos la fase probatoria. Esperamos que el proceso siga y fluya conforme a las previsiones legales”, sostuvo, advirtiendo que la defensa continuará señalando cualquier irregularidad. “Hemos hecho nuestras advertencias y las seguiremos haciendo, de que se respete el debido proceso”.

Consultado sobre cuántos recursos presentará la defensa, fue enfático: “Todos los que sean necesarios, los que se presten”.

Carrillo sostuvo que en el caso de Martinelli se le han vulnerado derechos fundamentales y que las acusaciones no guardan relación con delitos de blanqueo de capitales.

“Es evidente que se le han violado sus derechos independientemente de que no tienen ninguna relación con actos de blanqueo de capitales o de cualquier naturaleza ilícita”, afirmó, señalando además que los hechos mencionados en la acusación corresponden a los años 2008 y 2009, vinculados a una campaña electoral.

También explicó que la defensa ha interpuesto amparos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando la nulidad de esos testimonios, pero que, ante la decisión del tribunal de evaluar a los testigos bajo el principio de sana crítica, el equipo legal tiene la obligación de demostrar su inviabilidad.

“Ustedes se darán cuenta en las próximas horas de partes probatorias que demuestran que la defensa advirtió oportunamente”, afirmó, recordando que en enero de 2025 se había ordenado suspender la audiencia hasta que se garantizara el derecho al contradictorio.