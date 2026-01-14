‘Usaremos todos los recursos’: defensa de Martinelli promete una ofensiva legal en juicio de Odebrecht

El abogado <b>Fernando Carrillo</b>, miembro del equipo legal del expresidente <b><a href="/tag/-/meta/ricardo-martinelli-berrocal">Ricardo Martinelli</a></b>, afirmó que la defensa utilizará <i>'todos los recursos que sean necesarios'</i> para enfrentar el proceso judicial que se sigue en el marco del <b><a href="/tag/-/meta/caso-odebrecht">caso Odebrecht</a></b>, al tiempo que <b>denunció presuntas violaciones al debido proceso y cuestionó la actuación del Ministerio Público</b>.Durante las audiencias, Carrillo indicó que el tribunal se encontraba cerrando la lectura de las acusaciones y que, una vez concluida, se daría inicio a la fase probatoria.<i>'Hoy deben terminar y comenzamos la fase probatoria. Esperamos que el proceso siga y fluya conforme a las previsiones legales'</i>, sostuvo, advirtiendo que la defensa continuará señalando cualquier irregularidad. <i>'Hemos hecho nuestras advertencias y las seguiremos haciendo, de que se respete el debido proceso'</i>.Consultado sobre cuántos recursos presentará la defensa, fue enfático: <i>'Todos los que sean necesarios, los que se presten'.</i>Carrillo sostuvo que en el caso de Martinelli<b> se le han vulnerado derechos fundamentales y que las acusaciones no guardan relación con delitos de blanqueo de capitales</b>.<i>'Es evidente que se le han violado sus derechos independientemente de que no tienen ninguna relación con actos de blanqueo de capitales o de cualquier naturaleza ilícita'</i>, afirmó, señalando además que los hechos mencionados en la acusación corresponden a los años 2008 y 2009, vinculados a una campaña electoral.También explicó que la defensa ha interpuesto amparos ante la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> solicitando la nulidad de esos testimonios, pero que, ante la decisión del tribunal de evaluar a los testigos bajo el principio de sana crítica, el equipo legal tiene la obligación de demostrar su inviabilidad.<i>'Ustedes se darán cuenta en las próximas horas de partes probatorias que demuestran que la defensa advirtió oportunamente'</i>, afirmó, recordando que en enero de 2025 se había ordenado suspender la audiencia hasta que se garantizara el derecho al contradictorio.