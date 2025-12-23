Velas, fallas eléctricas y luces navideñas principales causas de incendios en 2025

El Cuerpo de Bomberos de Panamá sostuvo que este año la provincia de Veraguas contó con más de 20 incendios estructurales en locales comerciales y residencias.

El coronel Eduardo Chen, del Cuerpo de Bomberos, declaró para que durante un conato de incendio pudieron apagar el fuego de un Bazar ubicado en Veraguas que tenia un altar con velas que empezaba a consumir el local.

Adicional, Chen destacó en Telemetro Reporta que las principales recomendación es no usar sin vigilancia las velas y verificar las conexiones de los electrodomésticos.

También en Navidad hay que mantener en buenas condiciones las luces y los materiales que se utilizan en los nacimiento, ya que son precisamente estos factores los que han provocado los más de 20 incendios que han ocurrido en el 2025 en la provincia de Veraguas.

Las autoridades insistieron en la importancia de la prevención, recordando que pequeños descuidos pueden desencadenar incendios de grandes proporciones, con consecuencias tanto para las familias como para el medio ambiente en Veraguas.