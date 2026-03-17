Vivir en la calle, la realidad de más de mil panameños en la ciudad de Panamá

Eubio tiene 57 años. Viste pantalón corto, tipo playero, no lleva camisa y va descalzo, sus pies inflamados, las plantas negras por el asfalto y la mugre. En su cara lleva lentes oscuros, de tinte anaranjado, no por moda sino por una discapacidad visual que le impide trabajar soldando como hacía antes.'Estoy así por andar en la droga y haciendo lo que me da la gana. Hacía muchas locuras y veía muchas locuras. Es horrible esta situación', cuenta sentado contra una pared de concreto a poco metros del Centro San Juan Pablo II en Calidonia. Eubio suele dormir cerca del Hospital Santo Tomás, dónde a veces le regalan comida también. 'Vivir en la calle no es nada bueno. Es vivir con la muerte. Dormir con la muerte. Desafiando el peligro, la muerte, la vida, los miedos. Uno está dispuesto a perder la vida en esta situación. Hay gente en la calle, de repente puede pasar uno y si tienes enemigos te pueden meter una apuñalada, te pueden dar golpes', relata.Señala que personal del municipio a veces pasa, lo lleva a un sitio para bañarse y lo afeitan. Luego regresa a la calle.Eubio es electromecánico. El abuso de sustancias, alcohol y drogas, le costó su trabajo y lo distanció de su familia. Su situación sigue siendo difícil, pero gracias a terapias y asistir a Alcohólicos Anónimos ha empezado a recuperarse. 'El alcoholismo tiene cura. La drogadicción tiene cura, pero la cura es uno mismo. Si yo mismo no me quiero, ¿quién me va a querer? Si yo mismo no me ayudo, ¿quién me va a ayudar? Si yo mismo no me respeto, ¿quién me va a respetar?' destacó.