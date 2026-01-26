Panamá gana respaldo internacional por control de pesca ilegal

Panamá recibió un nuevo espaldarazo internacional a su estrategia para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), un avance clave en momentos en que el país se prepara para una auditoría de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea (DG MARE), proceso que definirá la obtención o no de la llamada “tarjeta verde” que aspira el sector pesquero nacional, según dio a conocer la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP).

El reconocimiento provino del primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, tras una reunión bilateral con el presidente de la República, José Raúl Mulino, celebrada en Suiza en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Durante el encuentro, Schoof destacó los esfuerzos de Panamá por alinearse con las normas internacionales en materia de sostenibilidad marítima, control pesquero y cumplimiento regulatorio.

Más allá del componente ambiental, el respaldo neerlandés tiene un peso económico y financiero relevante. El primer ministro subrayó los avances de Panamá en el fortalecimiento de sus marcos regulatorios, lo que —según indicó— contribuye a mejorar la credibilidad del país ante organismos internacionales y socios comerciales. En ese contexto, ofreció el apoyo de Países Bajos para que Panamá logre salir de listas de jurisdicciones no cooperadoras, un objetivo prioritario para la economía nacional.

La lucha contra la pesca INDNR es uno de los puntos de mayor escrutinio por parte de la Unión Europea, uno de los principales mercados de exportación de productos del mar. La auditoría que realizará la DG MARE este año evaluará la capacidad institucional del país para monitorear, controlar y sancionar esta práctica, así como la trazabilidad de los productos pesqueros.

Autoridades panameñas han señalado que lograr la tarjeta verde es fundamental no solo para el sector pesquero, sino también para la imagen internacional del país como plataforma logística y marítima. Una eventual sanción podría afectar exportaciones, empleo y encadenamientos productivos vinculados a la pesca y a los servicios portuarios.

En la reunión, Schoof también expresó el interés de su país en profundizar la cooperación marítima y logística con Panamá. En particular, mencionó la disposición de compartir experiencia técnica en automatización de puertos y desarrollo de estrategias logísticas avanzadas, tomando como referencia los modelos aplicados en los puertos de Rotterdam y Amberes, considerados entre los más eficientes del mundo.

Este intercambio cobra relevancia en un país cuyo sector logístico-marítimo representa uno de los principales motores de la economía. La modernización portuaria y el fortalecimiento de los controles internacionales forman parte de una agenda que busca consolidar a Panamá como un hub confiable, competitivo y alineado con los estándares globales.

De cara a la auditoría de la DG MARE, el respaldo de Países Bajos se suma a los esfuerzos diplomáticos y técnicos que adelanta Panamá para demostrar avances concretos en la lucha contra la pesca ilegal. Un resultado favorable permitiría no solo mantener el acceso a mercados estratégicos, sino también reforzar la confianza de inversionistas y socios internacionales en el sector marítimo panameño.