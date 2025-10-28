  1. Inicio
  2. >  Panamá
Panamá
PANAMÁ

Pleno de la Asamblea se hace eco de la muerte de dos estudiantes en la Comarca Ngäbe Buglé

El diputado José Pérez Barboni durante el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional.
El diputado José Pérez Barboni durante el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional. Cedida
Por
Kathyria Caicedo
  • 28/10/2025 17:25
La muerte de dos estudiantes arrastradas por una cabeza de agua en la Comarca Ngäbe Buglé por el impacto indirecto del huracán Melissa generó múltiples reacciones en la Asamblea Nacional.

Dos estudiantes perdieron la vida este lunes 27 de octubre en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, en la Comarca Ngäbe Buglé, tras ser arrastradas por una cabeza de agua mientras intentaban cruzar una quebrada al salir de clases.

Las fuertes lluvias que azotan la zona como efecto indirecto del huracán Melissa provocaron la crecida repentina de la quebrada, que sorprendió a las niñas en su camino a casa.

Reacciones en la Asamblea Nacional tras el fallecimiento de dos estudiantes en la Comarca Ngäbe Buglé

Durante el periodo de incidencias de este martes, varios diputados expresaron su posición e hicieron un llamado a las autoridades.

La diputada Paulette Thomas, del circuito 8-3, hizo un llamado para que se inicie el proceso de construcción de puentes. Ella argumentó que es necesario “para proteger y resguardar la vida de nuestros estudiantes. Son niños que solo sueñan con educación”, dijo durante su intervención.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni señaló: “De nada nos sirve comprar 654 mil laptops si van a terminar en el río con nuestros estudiantes”. Añadió que esta tragedia es difícil de ignorar, especialmente por la fecha en la que sucedió: el Día del Estudiante.

Roberto Archibold, diputado del circuito 12-1, mencionó que, desde julio de 2024 hasta la fecha, han fallecido 10 niños tratando de alcanzar un futuro mejor a través de la educación.

El diputado Manuel Cheng, del circuito 13-1, resaltó que ya son 60 muertes de estudiantes en comarcas indígenas por falta de puentes, consecuencia de la negligencia de muchos gobiernos. Consideró que hace falta una política de Estado para atender a estas comunidades.

Finalmente, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, catalogó de vil y de bajo utilizar la muerte de dos estudiantes para politiquería, porque decir que se murieron porque van a comprar laptops, eso es politiquería.

VIDEOS
Lo Nuevo