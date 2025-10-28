Pleno de la Asamblea se hace eco de la muerte de dos estudiantes en la Comarca Ngäbe Buglé

Dos estudiantes perdieron la vida este lunes 27 de octubre en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, en la Comarca Ngäbe Buglé, tras ser arrastradas por una cabeza de agua mientras intentaban cruzar una quebrada al salir de clases.

Las fuertes lluvias que azotan la zona como efecto indirecto del huracán Melissa provocaron la crecida repentina de la quebrada, que sorprendió a las niñas en su camino a casa.

Reacciones en la Asamblea Nacional tras el fallecimiento de dos estudiantes en la Comarca Ngäbe Buglé

Durante el periodo de incidencias de este martes, varios diputados expresaron su posición e hicieron un llamado a las autoridades.

La diputada Paulette Thomas, del circuito 8-3, hizo un llamado para que se inicie el proceso de construcción de puentes. Ella argumentó que es necesario “para proteger y resguardar la vida de nuestros estudiantes. Son niños que solo sueñan con educación”, dijo durante su intervención.