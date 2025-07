De maestro a guerrillero, ¿cómo dio ese salto?

Vivió en la clandestinidad, siendo en el M-19, bajo el seudónimo de “Hipólito Blanco” ¿Cómo ve en perspectiva ese momento en la guerra contra el Estado?

La clandestinidad es una forma de vida que se asume. Con sus riesgos para uno y la familia. Cualquier mal paso, como lo di yo en varias ocasiones, pues me causaron la captura, un paso por la tortura, la muerte y luego la libertad. Fue para construir un futuro mejor (...) a los jóvenes yo les digo que yo soy un buen ejemplo de lo que no deben hacer, no se trata de repetir la historia, las luchas y métodos de los jóvenes de hoy, no son los mismos de antes. Cometimos muchísimos errores buscando el acierto. No desconozco nuestra vida y lucha, pero me he impuesto para hacer lo posible para que nuestra juventud no tenga que volver por los caminos tristes de la guerra. Es nuestra apuesta con la paz total del presidente Gustavo Petro.