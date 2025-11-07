Fe de errores

En la noticia titulada: “Libre postulación: solo seis meses para reunir las firmas rumbo a 2029”, publicado el 6 de noviembre, en la página 2A, se atribuyó por error al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano Moreno, declaraciones sobre la reducción del periodo para la recolección de firmas de los candidatos por libre postulación.

Las citas corresponde en realidad al magistrado Luis Guerra, quien durante la sesión 25 de la Comisión Nacional de Reformas Electorales explicó que “la libre postulación, el periodo de firma va del 16 de enero al 16 de julio de 2028. Se le baja el término de recolección de firmas a los libre postulados y eso tiene una razón de ser, no es por gusto. Todas las estadísticas nos indicaron que antes de los seis meses los candidatos ya habían recogido el porcentaje que tenían para hacer candidaturas”.

Ofrecemos disculpas por el error y realizamos la corrección correspondiente para mantener la precisión y transparencia informativa.