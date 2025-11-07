Fiscal Barragán: ‘No hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición’

Barragán reconoció que, a pesar de los logros, las limitaciones de recursos dificultan la capacidad operativa. 'No tenemos la capacidad de trasladar equipos a todas las provincias cuando se reportan varios casos al mismo tiempo', afirmó.Por eso considera urgente la creación de una Fiscalía Superior Especializada en Personas Desaparecidas. 'Una fiscalía robusta, con presupuesto propio y equipos específicos, permitiría reducir los tiempos de ubicación y brindar una respuesta más efectiva y humana a las familias', agregó.