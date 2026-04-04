Monseñor Manuel Ochogavía: ‘Es necesario construir un Panamá que no esté de espaldas a las mayorías’

En un país donde la desilusión con la política está instalada en la sociedad y la promesa de la democracia postinvasión parece cada vez más frágil, la fe se presenta como una suerte de refugio o brújula. Así lo ve monseñor Manuel Ochogavía, ante el desencanto de la población y el creciente número de no creyentes, advierte que la espiritualidad no puede limitarse a rituales ni a templos. En este Polígrafo de La Estrella de Panamá, el obispo de Colón y Guna Yala defiende la idea de un cristianismo 'que se implica' con la vida real, cuestiona los abusos de poder y reclama un diálogo genuino frente a gobiernos que imponen decisiones sin escuchar. Ochogavía habla sobre la tensión en Río Indio y las demandas de los campesinos, y analiza, desde la fe pero con mirada sociológica, el país. Plantea que la Iglesia debe acompañar con una esperanza que no solo mire al cielo, sino que camine junto a quienes sufren las injusticias en el mundo terrenal.