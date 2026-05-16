‘Panamá debe apostar por producir su propia ciencia’

Formado como médico veterinario, experto en virología y con décadas dedicadas al estudio de la malaria, el Dr. Nicanor III Obaldía dirige una de las instituciones más estratégicas para la salud pública panameña. Desde el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, lidera investigaciones sobre hantavirus, enfermedades emergentes, vigilancia epidemiológica y nuevas tecnologías tras el impacto de la pandemia de COVID-19. En este Polígrafo de<b> La Estrella de Panamá</b>, advierte sobre los riesgos sanitarios asociados al cambio climático, aborda el enfoque de 'Una sola salud', el nuevo campus de la entidad y reflexiona sobre la tarea titánica que implica investigar en Panamá: con presupuestos limitados, altos costos y la necesidad de formar relevo generacional.