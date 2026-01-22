  1. Inicio
Asamblea Nacional evalúa a 21 aspirantes a Subcontralor de la República

Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 23/01/2026 00:00
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició el análisis de 21 aspirantes al cargo de Subcontralor General, quienes presentaron su documentación conforme a los requisitos establecidos en la Constitución Política

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició el proceso de análisis de los aspirantes al cargo de Subcontralor General de la República, luego de declararse oficialmente abierto el periodo de postulaciones tras la renuncia del funcionario que ocupaba el puesto.

Este procedimiento forma parte de las atribuciones constitucionales del Órgano Legislativo y responde a la necesidad de garantizar la continuidad institucional de la Contraloría General de la República.

Según la información remitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 21 ciudadanos presentaron su postulación y entregaron la documentación exigida para optar por el cargo, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 279 de la Constitución Política.

Entre los documentos solicitados figuraron el currículum vitae, el certificado de nacimiento, el certificado de antecedentes personales y la copia autenticada del título universitario.

A continuación, la lista completa de aspirantes:
Manuel De Jesús Morales Salazar
Adolfo Antonio Mela González
Eustorgio Enrique Otero Castillo
Yatleen Del Carmen Quintero Olmos
Joel Enrique Caballero Lezcano
René Díaz Martínez
Francisco Alcides Mendizábal Palma
Alejandro Aragón Moscoso
Francisco Javier Campos Martínez
Brenda María Valderrama Alvendas
Carlos Antonio Carrasquilla Zamora
Oliver Enrique Serrano Espinosa
José Rolando González Chang
Omar Virgilio Castillo Rodríguez
Lilia Liu Chang
Jean Carlo Del Cid
César Augusto Contreras Fajardo
Omar Enrique Gómez Mercado
Jorge XI Olivardia Macías
Erika Yanori Flores De La Rosa
Arturo Amado Pérez Pitty

Durante esta etapa, los comisionados centran su atención en la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales, la revisión de la documentación presentada y la evaluación de aspectos relacionados con la ética, la idoneidad y la trayectoria profesional de cada postulante. El análisis busca asegurar que los aspirantes reúnan las condiciones necesarias para ejercer un cargo de alta responsabilidad dentro del sistema de control fiscal del Estado.

Una vez concluida esta fase, la Comisión de Credenciales deberá elaborar una lista de candidatos elegibles, la cual será remitida posteriormente al pleno de la Asamblea Nacional. Corresponderá entonces a los diputados analizar dicha lista y proceder con la designación del funcionario principal, conforme al mandato constitucional.

El proceso de selección se activa tras la renuncia del Subcontralor General, quien asumió el cargo en enero de 2025.

La decisión fue informada, en su momento, por la Contraloría General de la República mediante un comunicado oficial, en el que la institución destacó que las funciones de la Subcontraloría continúan desarrollándose con normalidad, bajo criterios de legalidad, transparencia y eficiencia administrativa.

La Subcontraloría General cumple un rol clave en el sistema de fiscalización del Estado, al apoyar las labores de control del uso de los recursos públicos y contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas.

