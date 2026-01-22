Asamblea Nacional evalúa a 21 aspirantes a Subcontralor de la República

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició el proceso de análisis de los aspirantes al cargo de Subcontralor General de la República, luego de declararse oficialmente abierto el periodo de postulaciones tras la renuncia del funcionario que ocupaba el puesto.

Este procedimiento forma parte de las atribuciones constitucionales del Órgano Legislativo y responde a la necesidad de garantizar la continuidad institucional de la Contraloría General de la República.

Según la información remitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 21 ciudadanos presentaron su postulación y entregaron la documentación exigida para optar por el cargo, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 279 de la Constitución Política.

Entre los documentos solicitados figuraron el currículum vitae, el certificado de nacimiento, el certificado de antecedentes personales y la copia autenticada del título universitario.