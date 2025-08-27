  1. Inicio
Asamblea Nacional: ¿Inicia eliminación de Oficinas de Participación Ciudadana?

Una cifra superior a las 100 personas labora en las Oficinas de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.
Kathyria Caicedo
  • 27/08/2025 16:41
El traslado de los funcionarios de las Oficinas de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional podría ser el primer paso para su eliminación.

A mediados de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, expresó que las Oficinas de Participación Ciudadana debían desaparecer. Ahora todo parece indicar que el proceso ha iniciado.

Karina Connell, presidenta de la Asociación de Servidores de la Carrera de Servicios Legislativos de la Asamblea Nacional, manifestó que tienen conocimiento que hay traslados o van a existir traslados de diferentes trabajadores de las regionales de Participación Ciudadana para la sede central.

En declaraciones ofrecidas en Telemetro Reporta, Connell dijo desconocer la cantidad de funcionarios que podrían ser trasladados.

Al respecto, el diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, calificó estas oficinas como un lugar lleno de botellas. “Son un bastión, un feudo de diputados e incluso exdiputados que utilizaban estas oficinas para meter gente que los ayudó en política”, dijo al mismo medio.

Hasta el momento, se conoce que los funcionarios trasladados serían de las sedes provinciales de Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera y Veraguas. Una cifra superior a las 100 personas labora en las Oficinas de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

