Asamblea Nacional: ¿Inicia eliminación de Oficinas de Participación Ciudadana?

A mediados de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, expresó que las Oficinas de Participación Ciudadana debían desaparecer. Ahora todo parece indicar que el proceso ha iniciado.

Karina Connell, presidenta de la Asociación de Servidores de la Carrera de Servicios Legislativos de la Asamblea Nacional, manifestó que tienen conocimiento que hay traslados o van a existir traslados de diferentes trabajadores de las regionales de Participación Ciudadana para la sede central.