Asamblea Nacional: ¿Inicia eliminación de Oficinas de Participación Ciudadana?

A mediados de agosto, el presidente de la Asamblea Nacional, <a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/presidente-de-la-asamblea-considera-que-se-deben-cerrar-las-oficinas-de-participacion-ciudadana-IA15151977" target="_blank">expresó que las Oficinas de Participación Ciudadana debían desaparecer.</a></b> Ahora todo parece indicar que el proceso ha iniciado.<b>Karina Connell, presidenta de la Asociación de Servidores de la Carrera de Servicios Legislativos de la Asamblea Nacional</b>, manifestó que tienen conocimiento que hay traslados o van a existir traslados de diferentes trabajadores de las regionales de Participación Ciudadana para la sede central.