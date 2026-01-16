  1. Inicio
Canal de Panamá, tema central en la reunión entre diputados y congresistas estadounidenses

La reunión fue solicitada por la Embajada de Estados Unidos y se realizó en el Salón Azul de la Asamblea Nacional.
La reunión fue solicitada por la Embajada de Estados Unidos y se realizó en el Salón Azul de la Asamblea Nacional.
Por
Manuel Vega Loo
  • 16/01/2026 13:56
‘La Estrella de Panamá’ pudo conocer que durante la reunión los diputados expusieron la posición del país sobre la gestión del Canal de Panamá, la supervisión de los puertos y la relación bilateral.

Los diputados que integran la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional sostuvieron la mañana de este viernes 16 de enero una reunión con un grupo de congresistas estadounidenses en el Palacio Justo Arosemena de la Asamblea Nacional.

Además, en el encuentro participaron representantes de la Embajada de Estados Unidos y diputados del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos.

Según fuentes de la Asamblea Nacional, la delegación estadounidense está conformada por 14 congresistas, entre ellos John Moolenaar (Michigan), Zac Nunn, republicano por Iowa, el demócrata Lou Correa de California, Ed Case, demócrata por Hawái, y el republicano Carlos Giménez, representante del estado de Florida.

Durante el encuentro, la Comisión de Asuntos del Canal explicó que Panamá está realizando las auditorías correspondientes en materia portuaria y que la administración de la vía acuática se desarrolla conforme a los marcos legales y técnicos establecidos.

En la reunión también se abordó la narrativa internacional sobre una supuesta influencia china en el Canal. De acuerdo con lo que conoció La Estrella de Panamá, esa afirmación fue calificada como incorrecta, al señalarse que la entrada de Hutchison Ports en Panamá se dio cuando Hong Kong aún no formaba parte de la República Popular China.

Otro de los temas tratados fue el Programa de Exención de Visas. En ese punto, se planteó la posibilidad de impulsar la inclusión de Panamá en el programa, una postura que coincide con la línea sostenida por la Cancillería panameña. Asimismo, se conversó sobre la industria de semiconductores y el interés de Estados Unidos en invertir en el sector logístico del país.

La reunión fue solicitada por la Embajada de Estados Unidos y se realizó en el Salón Azul de la Asamblea Nacional. Participaron los representantes diplomáticos, mientras que por el lado panameño asistieron el presidente del Grupo de Amistad Panamá–Estados Unidos, el diputado Roberto Zúñiga, junto a sus colegas Francisco Brea, Yamireliz Chong, Luis Duque y otros miembros del grupo.

El encuentro tuvo una duración aproximada de una hora y media, entre las 11:00 a.m. y las 12:30 p.m. Tras la reunión, los visitantes fueron llevados al pleno legislativo para conocer el hemiciclo de la Asamblea Nacional.

