Canal, puertos y tren: los proyectos que consolidan el interés de Japón en Panamá

Panamá y Japón fortalecieron este miércoles una alianza estratégica que trasciende la cooperación diplomática y apunta a nuevos proyectos de infraestructura, logística e innovación tecnológica. Durante una reunión en el Palacio de las Garzas, el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, revisaron iniciativas clave para ampliar la participación japonesa en el desarrollo del país. El encuentro confirmó el interés del Gobierno japonés de continuar respaldando proyectos emblemáticos en Panamá y de ampliar la cooperación económica entre ambas naciones, aprovechando la posición estratégica del país como centro logístico regional.

Una relación impulsada por el Canal y la logística

Durante la reunión, Mulino destacó que Japón mantiene un papel determinante en la economía panameña al ser el tercer mayor usuario del Canal de Panamá y el principal usuario de la marina mercante panameña, además de representar uno de los principales vínculos comerciales de Panamá con Asia. Por su parte, Motegi afirmó que ambos países comparten principios comunes como naciones marítimas y la defensa del Estado de derecho, al tiempo que calificó a Panamá como una plataforma estratégica para que las empresas japonesas amplíen su presencia en el Caribe y América Latina.

Infraestructura en la agenda bilateral

El mandatario panameño agradeció el respaldo financiero de Japón para la construcción de la Línea 3 del Metro y el túnel bajo el Canal de Panamá, y planteó extender ese esquema de cooperación para llevar la línea ferroviaria hasta un punto más cercano a La Chorrera. Asimismo, ambas delegaciones analizaron posibles mecanismos de financiamiento para otros proyectos de gran escala, entre ellos el Tren Panamá-David, el saneamiento del vertedero de Cerro Patacón y el desarrollo logístico de Puerto Armuelles. La conversación también incluyó las futuras licitaciones de concesiones portuarias y los proyectos que promoverá la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos un gasoducto y dos megapuertos, áreas en las que Japón manifestó interés.

Cooperación en inteligencia artificial y conectividad

Otro de los temas abordados fue el intercambio de experiencias sobre inteligencia artificial, ámbito en el que ambos gobiernos acordaron impulsar programas conjuntos de cooperación. Además, revisaron el avance de las gestiones para establecer una ruta aérea directa entre Panamá y Tokio, operada por la aerolínea All Nippon Airways (ANA), iniciativa que busca fortalecer la conectividad y el intercambio comercial entre ambos países. Como parte de la agenda diplomática, Mulino invitó a Japón a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, argumentando que, como uno de los principales usuarios históricos de la vía interoceánica, su incorporación fortalecería el respaldo internacional al libre tránsito seguro y permanente por el Canal.

Motegi respondió que su Gobierno evaluará la propuesta.