Canciller de Panamá busca viajar a Cuba para abordar caso de panameños detenidos

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, manifestó este viernes 13 de marzo su intención de viajar próximamente a la ciudad de La Habana para visitar a ciudadanos panameños detenidos en la isla y dialogar con las autoridades cubanas sobre su situación, en lo que sería una posible visita oficial en medio de gestiones diplomáticas entre ambos países.

Martínez-Acha señaló que espera concretar el viaje una vez se definan los detalles logísticos. “He manifestado mi intención de visitarlos y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana a visitar a nuestros ciudadanos y mostrarles el apoyo personalmente”, afirmó.

El funcionario anuncio su posible viaje unas horas después que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que se están respetando los derechos de los diez ciudadanos panameños detenidos en la isla hace dos semanas tras escribir mensajes contra el régimen cubano.

Díaz-Canel confirmó que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitti, pudo visitar al grupo, que permanece recluido en la cárcel de Villa Marista.

Los panameños fueron detenidos después de ingresar a la isla con el propósito de confeccionar letreros con contenidos que las autoridades cubanas calificaron como “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los implicados habrían reconocido ser autores de los hechos ocurridos en la ciudad de La Habana. De acuerdo con la legislación cubana, podrían enfrentar condenas de hasta 10 años de prisión.

Durante la conferencia de prensa, Díaz-Canel sostuvo además que los detenidos estarían señalando a las personas que presuntamente financiaron su viaje a la isla.

El canciller confirmó este viernes que el embajador panameño ya tuvo acceso consular a los detenidos y que, según la información recibida, se encuentran en condiciones adecuadas mientras avanzan los procesos legales.

Añadió que el Gobierno mantiene la asistencia consular y legal correspondiente.

El jefe de la diplomacia panameña indicó que durante una eventual visita también buscaría conversar con las autoridades cubanas para explorar posibles soluciones al caso de los panameños, siempre dentro del respeto al sistema legal de la isla.

Las declaraciones del canciller se dieron en el marco de actividades diplomáticas relacionadas con la firma de memorandos de entendimiento entre Panamá y Ucrania, acuerdos que, según explicó, forman parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral y de los contactos que han sostenido el presidente panameño José Raúl Mulino y el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski en foros internacionales.