Cárceles, incentivos turísticos y minería; la estrategia de José Raúl Mulino

Desde la construcción de una cárcel de máxima seguridad hasta la reactivación del proyecto minero sin llevar un contrato a la Asamblea Nacional, el discurso pronunciado este 1 de julio por el presidente José Raúl Mulino dejó un balance de la realidad nacional marcado por anuncios sensibles, pero también por vacíos que abren más preguntas que respuestas.El mandatario denunció el problema de inseguridad, especialmente a causa de la influencia del narcotráfico en el país. Su respuesta es 'un plan de fuerza mayor', dentro del cual está una reunión de líderes regionales para trazar un plan integral y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.'Impondremos un plan de fuerza mayor aislando a los líderes de bandas de manera total. Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles', declaró Mulino, quien reconoció que el sistema penitenciario mostró una 'debilidad inadmisible' refiriéndose a la fuga de 195 privados de libertad de La Joyita.¿Dónde estará ubicada esta cárcel? ¿Cuánto costará? ¿Quiénes serán trasladados allí? ¿Qué la hará distinta de proyectos como Punta Coco o el pabellón especial de La Mega Joya, que ya le han costado millones de dólares al Estado? Son preguntas de fondo que, hasta ahora, siguen sin respuesta