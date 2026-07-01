Cárceles, incentivos turísticos y minería; la estrategia de José Raúl Mulino

Desde la construcción de una cárcel de máxima seguridad hasta la reactivación del proyecto minero sin llevar un contrato a la Asamblea Nacional, el discurso pronunciado este 1 de julio por el presidente José Raúl Mulino dejó un balance de la realidad nacional marcado por anuncios sensibles, pero también por vacíos que abren más preguntas que respuestas. El mandatario denunció el problema de inseguridad, especialmente a causa de la influencia del narcotráfico en el país. Su respuesta es “un plan de fuerza mayor”, dentro del cual está una reunión de líderes regionales para trazar un plan integral y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. “Impondremos un plan de fuerza mayor aislando a los líderes de bandas de manera total. Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles”, declaró Mulino, quien reconoció que el sistema penitenciario mostró una “debilidad inadmisible” refiriéndose a la fuga de 195 privados de libertad de La Joyita. ¿Dónde estará ubicada esta cárcel? ¿Cuánto costará? ¿Quiénes serán trasladados allí? ¿Qué la hará distinta de proyectos como Punta Coco o el pabellón especial de La Mega Joya, que ya le han costado millones de dólares al Estado? Son preguntas de fondo que, hasta ahora, siguen sin respuesta

La mina

Respecto a la reactivación del proyecto minero Cobre Panamá, Mulino aseguró que los ministros de Economía, Ambiente y Comercio e Industrias están revisando el informe de auditoría. De lo que sí está seguro es que no va a llevar un contrato ley para su revisión ante la Asamblea Nacional. “Las posturas del sí porque sí y del no por qué no intentan evadir argumentación lógica y razones para tomar decisiones que deben ser en la dirección de los mejores intereses del país, cuando corresponda hacerlo. Seré el primero en anunciar al país la decisión que se tome con esa mina a todo el país, para que todo mundo sepa por dónde va la cosa, sin el requerimiento de traer un contrato ley a la Asamblea, que no será así, pero que por supuesto tendrán ustedes la capacidad de convocar aquí a las personas involucradas en este tema para que den todas las explicaciones que haya que dar”, declaró Mulino ante los diputados de la Asamblea Nacional. Consultados al respecto luego del discurso, diputados de múltiples bancadas se mostraron cautos ante estas declaraciones, apuntando que necesitan saber exactamente cuál va a ser la propuesta que va a presentar el Ejecutivo antes de pronunciarse.

Reactivación económica y proyectos