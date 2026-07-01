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Política

Cárceles, incentivos turísticos y minería; la estrategia de José Raúl Mulino

El presidente José Raúl Mulino presentó su discurso en la Asamblea Nacional.
El presidente José Raúl Mulino presentó su discurso en la Asamblea Nacional.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 02/07/2026 00:00
El presidente de la República habló sobre su plan para reactivar la economía nacional sin abultar la planilla estatal. Apuesta a la colaboración con la empresa privada y proyectos de construcción, especialmente en el interior del país

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Desde la construcción de una cárcel de máxima seguridad hasta la reactivación del proyecto minero sin llevar un contrato a la Asamblea Nacional, el discurso pronunciado este 1 de julio por el presidente José Raúl Mulino dejó un balance de la realidad nacional marcado por anuncios sensibles, pero también por vacíos que abren más preguntas que respuestas.

El mandatario denunció el problema de inseguridad, especialmente a causa de la influencia del narcotráfico en el país. Su respuesta es “un plan de fuerza mayor”, dentro del cual está una reunión de líderes regionales para trazar un plan integral y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

“Impondremos un plan de fuerza mayor aislando a los líderes de bandas de manera total. Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles”, declaró Mulino, quien reconoció que el sistema penitenciario mostró una “debilidad inadmisible” refiriéndose a la fuga de 195 privados de libertad de La Joyita.

¿Dónde estará ubicada esta cárcel? ¿Cuánto costará? ¿Quiénes serán trasladados allí? ¿Qué la hará distinta de proyectos como Punta Coco o el pabellón especial de La Mega Joya, que ya le han costado millones de dólares al Estado? Son preguntas de fondo que, hasta ahora, siguen sin respuesta

La mina

Respecto a la reactivación del proyecto minero Cobre Panamá, Mulino aseguró que los ministros de Economía, Ambiente y Comercio e Industrias están revisando el informe de auditoría. De lo que sí está seguro es que no va a llevar un contrato ley para su revisión ante la Asamblea Nacional.

“Las posturas del sí porque sí y del no por qué no intentan evadir argumentación lógica y razones para tomar decisiones que deben ser en la dirección de los mejores intereses del país, cuando corresponda hacerlo. Seré el primero en anunciar al país la decisión que se tome con esa mina a todo el país, para que todo mundo sepa por dónde va la cosa, sin el requerimiento de traer un contrato ley a la Asamblea, que no será así, pero que por supuesto tendrán ustedes la capacidad de convocar aquí a las personas involucradas en este tema para que den todas las explicaciones que haya que dar”, declaró Mulino ante los diputados de la Asamblea Nacional.

Consultados al respecto luego del discurso, diputados de múltiples bancadas se mostraron cautos ante estas declaraciones, apuntando que necesitan saber exactamente cuál va a ser la propuesta que va a presentar el Ejecutivo antes de pronunciarse.

Reactivación económica y proyectos

La gran promesa por cumplir del presidente Mulino es reactivar la economía. Mientras en campaña, el entonces candidato hablaba de poner “chen chén” en el bolsillo, en su discurso este miércoles habló de un “ajuste progresivo con un fuerte gradualismo de responsabilidad económica con sentido social” para explicar el ordenamiento de las finanzas públicas.

La estrategia le llegó a la mente en un viaje a su finca del interior, que tomó para alejarse de “reuniones, informes y manzanillos”, dónde al ver la maleza decidió que era necesario “limpiar la tierra, remover el suelo y prepararlo”. Al compartir su idea con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, surge la estrategia actual de “gradualismo”.

Resumiendo, el plan del gobierno es apoyarse en la empresa privada, especialmente en el sector de la construcción, para generar miles de nuevos empleos y dinamizar la economía sin abultar la planilla estatal. Precisamente en la Asamblea Nacional se adelantan mesas técnicas con el sector de la construcción para este fin, una iniciativa liderada por el diputado Luis Eduardo Camacho.

Entre los proyectos de construcción pendientes está el Corredor del Caribe, el Corredor de las Playas y la rehabilitación de la Carretera Panamericana desde Loma Campana hasta Santiago, entre otros.

Pero además el Gobierno Nacional tiene otros proyectos. Uno de ellos es la introducción de una nueva Ley de Incentivos Turísticos, cuyos detalles aún son desconocidos. “Con la Ley de Incentivos Turísticos que presentaremos para consideración de este hemiciclo, el Estado enviará una señal clara de confianza a quienes quieran invertir y generar empleo en Panamá”, detalló Mulino.

Uno de los proyectos que asegura que va, será el teleférico de San Miguelito, aunque no queda claro si será por contratación directa o una nueva licitación. “La licitación no funcionó, pero avanzamos ahora en la estructuración técnica y financiera para poder poner en marcha una obra que transformará la movilidad de cientos de miles panameños”, declaró el presidente.

En temas de cooperación internacional, el mandatario habló de una alianza con BID Invest en la cual el Banco Interamericano de Desarrollo destinaría mil millones de dólares para Panamá, aunque el presidente no amplió para que proyectos exactamente serían destinados estos fondos.

Mulino afirma que terminó la etapa de preparación, de limpiar la maleza y preparar la tierra, y que ahora viene el “chen chén” prometido. En su discurso habló de cómo está pagando al Cristo Negro por su elección, reparando la plaza y la capilla de Portobelo (que espera tener lista para octubre). Con tres años restantes de su gobierno, le tocará cumplir las promesas hechas al pueblo panameño que le dio la confianza de gobernar el país.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
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