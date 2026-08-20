Concesiones portuarias: Janine Prado pide una solución definitiva para los puertos de Panamá

La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, habló la mañana de este jueves 20 de agosto sobre la disputa legal alrededor de la concesiones portuarias, las auditorías de la Contraloría General de la República y el rol del Ministerio Público.

”Hubo una contratación directa por 18 meses para levantar el pliego de cargo de una licitación para los puertos y sin embargo todavía no hay mayores noticias al respecto. Yo no quisiera pensar que van a pasar los 18 meses y vamos a seguir con esa modalidad que no le da ningún tipo de ventaja al país tampoco”, manifestó Prado.

CK Hutchison, empresa matriz de Panama Ports Company, presentó recientemente un reclamo arbitral por 1,500 millones de dólares contra el gobierno de Panamá.

La empresa mantenía la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa pero el Gobierno panameño tomó control de los puertos luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports.

Prado hizo un llamado a tener una mirada a largo plazo, protegiendo los intereses del país sin caer en una visión cortoplacista.

La Contraloría General de la República ha iniciado una auditoría a las concesiones portuarias, de la cual ya se han compartido resultados preliminares.

Sin embargo, el Ministerio Público afirma que lleva más de un año solicitando una ampliación de la auditoría.”Creo que hay que ser muy serios y sobre todo entender que ahí ni en una institución ni en la otra cabe la política”, señaló la diputada Prado.

“Cruzamos información y pedimos información y el Ministerio Público ha solicitado, la Procuraduría ha solicitado un número de auditorías, varias de esas ya se han remitido por diversos casos, pero sabemos que hay algunos pendientes como este importante, y creo que en ese sentido entonces el Contralor debe entender que la Contraloría es capaz de ayudar y enviarla y que entonces sea el Ministerio Público el que continúe con la parte de su trabajo”, concluyó.