Diputada Hernández cuestiona privilegios en la Asamblea: ‘El diputado que no va, no debería cobrar’

La diputada de la bancada Seguimos, Grace Hernández, reiteró este lunes 13 de julio la necesidad de reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional para establecer sanciones a los diputados que incumplan con sus funciones legislativas, entre ellas que quienes no asistan al Pleno o a las comisiones permanentes no reciban salario. Durante declaraciones a los medios, Hernández sostuvo que el órgano Legislativo ya cuenta con un horario mínimo de trabajo, por lo que considera que el incumplimiento debe tener consecuencias. “Si un diputado no llega a representar al ciudadano en el Pleno o en las comisiones, no debería cobrar”, afirmó. La diputada explicó que el horario mínimo establecido contempla sesiones plenarias los lunes, martes y miércoles a las 3:30 p.m., los jueves a las 9:30 a.m. y al menos una reunión semanal de comisión. A su juicio, más allá de modificar el reglamento, el principal cambio debe venir del compromiso de cada diputado. “Lo que transformaría realmente este órgano es que los diputados lleguen puntuales, participen, aporten y tramiten los proyectos de ley con responsabilidad, siempre poniendo al ser humano primero”, manifestó.

Cuestiona privilegios

Hernández también criticó algunos beneficios que reciben los diputados y aseguró que nunca ha considerado necesarios privilegios como vehículos oficiales, placas especiales o pasaportes diplomáticos. “¿Carro? ¿Para qué? Yo no lo tengo. ¿Pasaporte diplomático? Cuando llegue el momento de representar oficialmente al país se evaluará, pero perfectamente puedo viajar con mi pasaporte normal”, comentó. Además, cuestionó que algunos diputados cuenten con más de un despacho dentro de la Asamblea. “Yo no entiendo cómo se justifica que haya diputados con dos o hasta tres oficinas. Debería haber una oficina por diputado y otra para los equipos técnicos de cada comisión”, señaló. Según Hernández, actualmente cada diputado dispone de un presupuesto aproximado de 20.000 dólares para el funcionamiento de su despacho, por lo que considera injustificado el uso de espacios adicionales.

Corrupción e impunidad

En materia de transparencia, la diputada insistió en que uno de los principales retos del país es acabar con la impunidad en los casos de corrupción. Recordó que presentó una iniciativa para obligar a los funcionarios condenados por corrupción a devolver el dinero sustraído con intereses y que, de incumplir el pago, sean reportados ante la Asociación Panameña de Crédito (APC), al igual que cualquier ciudadano con obligaciones pendientes. “La corrupción existe en todo el mundo, pero lo que tenemos que romper es la impunidad. La justicia debe ser igual para quien se roba una iguana y para quien se roba millones del Estado”, sostuvo.

Comisiones siguen sin instalarse