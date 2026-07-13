Diputada Hernández cuestiona privilegios en la Asamblea: ‘El diputado que no va, no debería cobrar’

En materia de transparencia, la diputada insistió en que uno de los principales retos del país es acabar con la impunidad en los casos de corrupción.Recordó que presentó una iniciativa para obligar a los funcionarios condenados por corrupción a devolver el dinero sustraído con intereses y que, de incumplir el pago, sean reportados ante la <a href="/tag/-/meta/apc-asociacion-panamena-de-credito">Asociación Panameña de Crédito (APC)</a>, al igual que cualquier ciudadano con obligaciones pendientes.<i>'La corrupción existe en todo el mundo, pero lo que tenemos que romper es la impunidad. La justicia debe ser igual para quien se roba una iguana y para quien se roba millones del Estado',</i> sostuvo.