El FAD vuelve al escenario político panameño

El rojo simboliza el sacrificio de los héroes y mártires del pueblo panameño, el blanco la paz social y la democracia real, y la estrella representa la esperanza de un nuevo amanecer.La Junta Directiva Nacional, según el boletín del Tribunal Electoral, está encabezada por Maribel Gordón Calderón como presidenta y Yamir Alexis Córdoba Martínez como primer vicepresidente. La acompañan Emma Mariela Carrillo Montero (segunda vicepresidenta), Saúl Méndez Rodríguez (tercer vicepresidente), Alejandra Cristina Chong Torok (secretaria general) y Genaro López Rodríguez (secretario de finanzas).De acuerdo con su Estatuto, el FAD se compromete a promover los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, además de impulsar la soberanía, la dignidad nacional, la equidad de género y una democracia participativa.