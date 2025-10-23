El FAD vuelve al escenario político panameño

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) logró su reconocimiento legal como partido político, mediante la Resolución N.° 11 del 17 de octubre de 2025, emitida por el Tribunal Electoral (TE), que ordena su inscripción en el libro de registros de partidos políticos de la Secretaría General.

La decisión fue publicada oficialmente en el Boletín Electoral del 22 de octubre.

La consolidación del FAD se produce tras superar el mínimo requerido de 45,503 adherentes, según la normativa electoral.

Este tercer intento marca el regreso del movimiento a la arena política nacional, en un escenario históricamente dominado por los partidos tradicionales.

El FAD está conformado por ciudadanos provenientes de diversos sectores sociales: obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, afrodescendientes, estudiantes, pueblos originarios, ambientalistas, educadores y pequeños y medianos empresarios.

Su doctrina se define como popular, patriótica y democrática. El emblema del partido muestra las siglas FAD en color blanco sobre un fondo rojo, con una estrella roja incrustada en la letra “A”.