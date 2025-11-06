Fallo electoral respalda la paridad numérica en nómina de Jorge Herrera

El Juzgado Cuarto Administrativo Electoral rechazó la impugnación presentada contra la Lista N°2 de Directores Nacionales, encabezada por Iraida Graell, y declaró válida su postulación. El recurso buscaba anular la candidatura de Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, y aspirante el cargo de presidente del Partido Panameñista.La impugnación fue interpuesta por el abogado Rodrigo Esquivel K., miembro del propio colectivo panameñista, quien argumentó que la lista no cumplía con los principios de igualdad establecidos en el Artículo 373 del Código Electoral y en el Decreto 84 de 2022.Según su planteamiento, el Comité Nacional de Elecciones (CNE) debió rechazar de plano la nómina, ya que esta no respetaba la alternancia por género en cada binomio de principales y suplentes. En palabras simples: si el principal era hombre, su suplente debía ser mujer, y viceversa. La falta de ese equilibrio en las fórmulas, a juicio del impugnante, desvirtuaba el espíritu de la norma y vaciaba de contenido el principio de paridad sustantiva.'La ley no es una sugerencia; la alternancia es obligatoria, no decorativa', señaló Esquivel en el documento de impugnación. Su postura no solo apelaba a la letra de la norma, sino al simbolismo político de una lucha que busca mayor presencia femenina en los espacios de decisión.