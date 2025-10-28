Impugnación de la nómina de Jorge Herrera llega al juzgado electoral

<b>El abogado Rodrigo Esquivel</b> presentó una demanda de impugnación contra la postulación de la nómina del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jorge-herrera" target="_blank">diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera</a>, para la junta directiva del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/partido-panamenista" target="_blank">Partido Panameñista</a>.La demanda se sustenta en el incumplimiento de la paridad de género, errores en el llenado del formulario de presentación de la lista de postulación para directores nacionales principales y suplentes, y la falta de certificación de la Secretaría de la Mujer del Partido Panameñista.'<i>Estos incumplimientos por parte de la nómina de Jorge Herrera han generado irregularidades secuenciales, que solicitamos sean analizadas como agravantes en la demanda de impugnación...</i>', señala el abogado en el recurso.Esquivel recuerda en la demanda que el artículo No. 83 de los estatutos del partido establece lo siguiente: '<i>El Partido Panameñista procurará lograr la paridad de las mujeres en los órganos de gobierno del partido. Se procurará que el 50% de las candidaturas sean para mujeres, salvo las excepciones establecidas por las normas, leyes y reglamentos debidamente aprobados por el Tribunal Electoral...</i>'.La presentación de la demanda ante el Juzgado Electoral se da luego de que el recurso fue rechazado en primera instancia, es decir, a lo interno del partido político.El diputado Jorge Herrera y Carlos Raúl Piad encabezan las dos únicas nóminas que competirán en las elecciones para la junta directiva del partido, previstas para el próximo 23 de noviembre.