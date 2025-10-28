Impugnación de la nómina de Jorge Herrera llega al juzgado electoral

El abogado Rodrigo Esquivel presentó una demanda de impugnación contra la postulación de la nómina del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para la junta directiva del Partido Panameñista.

La demanda se sustenta en el incumplimiento de la paridad de género, errores en el llenado del formulario de presentación de la lista de postulación para directores nacionales principales y suplentes, y la falta de certificación de la Secretaría de la Mujer del Partido Panameñista.

“Estos incumplimientos por parte de la nómina de Jorge Herrera han generado irregularidades secuenciales, que solicitamos sean analizadas como agravantes en la demanda de impugnación...”, señala el abogado en el recurso.

Esquivel recuerda en la demanda que el artículo No. 83 de los estatutos del partido establece lo siguiente: “El Partido Panameñista procurará lograr la paridad de las mujeres en los órganos de gobierno del partido. Se procurará que el 50% de las candidaturas sean para mujeres, salvo las excepciones establecidas por las normas, leyes y reglamentos debidamente aprobados por el Tribunal Electoral...”.

La presentación de la demanda ante el Juzgado Electoral se da luego de que el recurso fue rechazado en primera instancia, es decir, a lo interno del partido político.

El diputado Jorge Herrera y Carlos Raúl Piad encabezan las dos únicas nóminas que competirán en las elecciones para la junta directiva del partido, previstas para el próximo 23 de noviembre.