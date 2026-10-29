Gobernadora Mayín Correa pide al alcalde Mizrachi reforzar la orientación sobre permisos y multas

La gobernadora de Panamá, Mayín Correa, solicitó al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, fortalecer las campañas de información y orientación ciudadana sobre los permisos necesarios para desarrollar actividades comerciales y utilizar espacios públicos, ante la cantidad de apelaciones presentadas por personas sancionadas con multas.

En una nota dirigida a Mizrachi, Correa expresó su preocupación por los recursos interpuestos por ciudadanos y comerciantes que han recibido sanciones por incumplir disposiciones legales y administrativas en el distrito de Panamá.

Según la misiva, que tiene fecha del 23 de octubre, una parte importante de las apelaciones está relacionada con la instalación de vallas publicitarias sin los permisos correspondientes, la publicidad móvil, el uso de espacios públicos, la ejecución de construcciones sin autorización y la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos requeridos.

Correa señaló que, si bien es fundamental garantizar el cumplimiento de las normas y mantener el orden en el distrito capital, también se debe prestar atención al desconocimiento que existe entre ciudadanos, comerciantes y emprendedores sobre los procedimientos y autorizaciones necesarios para realizar sus actividades legalmente.

Ante esta situación, instó a Mizrachi a reforzar las acciones de docencia, orientación y divulgación dirigidas a la población.

La gobernadora propuso desarrollar campañas informativas, jornadas de capacitación y mecanismos para divulgar los requisitos necesarios para obtener permisos, de manera que las personas conozcan oportunamente sus obligaciones.