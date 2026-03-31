Gobierno restringe viajes oficiales y viáticos para enfrentar la crisis energética

El Gobierno Nacional ha implementado un plan de contingencia económica ante la volatilidad geopolítica y el incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo.

A través de una circular, emitida este martes 31 de marzo de 2026 por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe E. Chapman, se ordenó a todas las entidades del Estado aplicar medidas inmediatas de racionalización del gasto público.

El documento, al que tuvo acceso exclusivo La Estrella de Panamá, pone un freno directo a los desplazamientos de los funcionarios y al consumo logístico.

Freno a los viajes al exterior y viáticos

El aumento en los precios de los boletos aéreos es el principal detonante para que el MEF establezca una restricción temporal a los viajes internacionales y el pago de viáticos. A partir de la fecha, las autoridades solo autorizarán aquellos desplazamientos que se consideren estrictamente críticos para la continuidad de las operaciones del Estado y que no puedan resolverse mediante reuniones virtuales.

La única excepción a esta directriz son los viajes y viáticos que sean financiados por organismos internacionales, siempre y cuando no representen un gasto para el presupuesto nacional.

Congelamiento del gasto en combustible

La crisis energética global ha impactado directamente en los costos de transporte, alimentos y medicamentos, afectando el poder adquisitivo de los panameños. Ante esto, el MEF prohibió realizar redistribuciones presupuestarias que busquen aumentar la partida de combustible durante la vigencia fiscal 2026; cada entidad deberá ajustarse estrictamente a sus montos asignados. Para fiscalizar esta meta, todas las instituciones están obligadas a reportar su consumo de forma semanal.

Como medida de salvaguarda para no afectar los servicios esenciales a la población, se eximió de este congelamiento a MiBus, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, aunque permanecerán bajo un monitoreo estricto.

Cambios en la jornada y movilidad vehicular

El plan de mitigación también modifica la dinámica laboral y logística del sector público. El documento oficial instruye las siguientes acciones de cumplimiento obligatorio:

Establecer horarios escalonados de ingreso y salida, a partir de las 7:00 a.m.

Asegurar que se cumplan las ocho horas laborables, incluyendo el periodo de almuerzo.

Promover el uso de vacaciones, priorizando a los empleados que vivan más lejos de su área de trabajo o que tengan acumulados más de dos periodos por más de 60 días.

Suspender el uso de la flota vehicular que no resulte estrictamente necesaria para la atención al ciudadano.

Fomentar el uso compartido de vehículos institucionales (car pool) y reducir la participación en misiones solo al personal indispensable.

Habilitar la tramitología virtual con apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental, reduciendo el uso de papel y priorizando el correo electrónico frente a la mensajería física.

El objetivo central de estas directrices, dirigidas a los altos mandos de los tres órganos del Estado, instituciones descentralizadas y empresas públicas, es proteger de manera responsable los recursos del país y generar ahorros que sirvan de alivio a los sectores más vulnerables.

El titular del MEF precisó que estas medidas serán actualizadas según vayan variando las condiciones económicas externas.