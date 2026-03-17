  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Gremios periodísticos piden retirar proyecto de ley sobre derecho a réplica

Representantes de medios y organizaciones del sector expresaron su rechazo a modificar la ley vigente y pidieron retirar el proyecto sobre derecho a réplica. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 17/03/2026 14:59
Representantes de medios y organizaciones del sector expusieron en la Asamblea Nacional sus reparos al texto aprobado en primer debate y solicitaron abrir una discusión más amplia

Representantes de los principales gremios periodísticos del país solicitaron este martes en la Asamblea Nacional que se retire el proyecto de ley sobre derecho a réplica, al considerar que la propuesta, tal como fue aprobada en primer debate, genera preocupaciones sobre la libertad de prensa, la libertad editorial y el ejercicio del periodismo en Panamá.

La petición fue planteada durante una reunión informal con miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en la que participaron voceros del Fórum de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodismo, representantes de medios de comunicación y miembros de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

Durante el encuentro, los gremios expresaron que el proyecto debe volver a una etapa de discusión más amplia y técnica, con participación de los sectores periodísticos, como ocurrió con la elaboración de la Ley 22 de 2005, que actualmente regula el derecho a réplica, rectificación y respuesta.

Los distintos representantes del gremio periodístico señalaron que no fueron consultados previamente sobre el contenido de la propuesta.

Defienden mantener intacta la legislación vigente

Los representantes del sector insistieron en que, si se quiere legislar nuevamente sobre esta materia, debe hacerse a partir de una construcción consensuada y con base en estándares internacionales sobre libertad de expresión.

Guido Rodríguez, quien participó en la elaboración de la normativa vigente, recordó que la Ley 22 de 2005 surgió de un proceso colectivo entre instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y los gremios periodísticos.

Miembros de la Comisión de Gobierno escucharon los planteamientos del sector periodístico y destacaron que el debate continuará en el pleno legislativo. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

A su juicio, la ley actual ha funcionado adecuadamente durante más de dos décadas y no existen elementos que justifiquen una reforma que pueda alterar principios ya establecidos.

Rodríguez explicó que la legislación vigente ya contempla mecanismos judiciales para hacer valer el derecho a réplica y que, en la práctica, el sistema ha operado sin mayores conflictos. También advirtió que algunos de los cambios incorporados al texto aprobado en primer debate podrían generar interpretaciones que afecten la libertad editorial de los medios.

En particular, cuestionó disposiciones relacionadas con la ubicación y la prominencia de la réplica, al considerar que esos criterios pueden resultar ambiguos o interferir con decisiones editoriales propias de cada medio.

Medios tradicionales y desinformación en entornos digitales

Otro de los planteamientos de los gremios fue que el problema principal no radica en los medios tradicionales, sino en el crecimiento de plataformas, cuentas anónimas y espacios digitales informales que difunden desinformación, ataques reputacionales o contenidos manipulados.

Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional y también vinculada al comité de ética del Consejo Nacional de Periodismo, recordó que los medios tradicionales ya cuentan con mecanismos de autorregulación y que el país enfrenta hoy un desafío distinto: el del nuevo ecosistema digital.

En esa misma línea, los representantes de medios digitales, pidieron distinguir entre la formalidad de sus plataformas, con responsables identificables, y estructuras anónimas que operan sin controles éticos ni profesionales.

El debate evidenció tensiones entre regulación y libertad de expresión en medio de preocupaciones por desinformación en entornos digitales. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Los gremios coincidieron en que sí existe una preocupación legítima por los daños que pueden producir publicaciones irresponsables en entornos digitales, pero consideraron que el proyecto discutido no resuelve ese problema de fondo.

Diputados plantean alternativas

Durante la reunión participaron los diputados Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno; Janine Prado, Roberto Zúñiga, Luis Duque y Raúl Pineda.

En sus intervenciones, varios legisladores reconocieron la importancia de escuchar a los gremios periodísticos y coincidieron en que el pleno de la Asamblea debe conocer sus observaciones antes de que continúe el trámite del proyecto.

La diputada Janine Prado señaló que una de las principales preocupaciones expresadas por los gremios, vinculada a la responsabilidad subsidiaria del medio, fue eliminada durante el primer debate. No obstante, reconoció que persisten otros puntos sensibles que ameritan discusión.

Además, planteó que existen distintas salidas procesales, entre ellas el retiro del proyecto por parte del proponente o la presentación de modificaciones en segundo debate.

Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga se mostró a favor de gestionar una cortesía de sala para que los representantes del sector periodístico expongan sus preocupaciones directamente ante el pleno legislativo.

El diputado Raúl Pineda también manifestó su respaldo a una discusión más amplia y afirmó que apoyaría una propuesta para que el proyecto vuelva a primer debate.

Ponerle cortapisas a los periodistas es atentar contra la democracia y la libertad de expresión”, afirmó Pineda.

Camacho favorece continuar la discusión en el pleno

El diputado Luis Eduardo Camacho explicó que, luego de su aprobación en primer debate, el proyecto ya salió del control directo de la Comisión de Gobierno y corresponde ahora al pleno decidir su curso.

Aunque se mostró abierto a continuar conversando sobre posibles ajustes, indicó que no comparte la idea de devolver el proyecto a primer debate y consideró más viable introducir cambios durante la discusión en segundo debate.

El mitin reunió a diputados y gremios en un intercambio de posturas sobre el alcance del derecho a réplica y su impacto en la libertad de prensa. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Camacho sostuvo que varias de las disposiciones más controvertidas del texto original ya fueron eliminadas durante el primer debate y defendió que el objetivo del proyecto ha sido hacer más efectivo el ejercicio del derecho a réplica, sin perjudicar a los medios ni a los periodistas.

Aun así, reconoció que el tema merece más diálogo y dijo estar dispuesto a seguir conversando con los gremios sobre fórmulas de consenso.

Buscarán respaldo en el pleno

Al cierre del encuentro, el gremio periodístico reiteró que continuarán reuniéndose con diputados y autoridades legislativas para explicar su posición. También informaron que buscarán que especialistas en libertad de expresión puedan participar en la discusión cuando el tema llegue al pleno.

La posición del sector periodístico es que cualquier cambio legal en esta materia debe construirse con amplia consulta, respaldo técnico y apego a principios internacionales sobre libertad de expresión y libertad de prensa.

Con ello, el debate sobre el proyecto de ley sobre derecho a réplica se traslada ahora al terreno político del pleno legislativo, donde los gremios aspiran a que se abra una nueva etapa de discusión.

VIDEOS
Lo Nuevo