Jorge Herrera: ‘Pase lo que pase hoy, la unidad del Panameñista está garantizada’

En medio de la jornada interna que celebra hoy el <b><a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a></b>, el presidente de la Asamblea Nacional y candidato a la presidencia del colectivo, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Herrera</a></b>, destacó que estas elecciones representan <i>'una fiesta democrática necesaria'</i> para fortalecer la institucionalidad del partido.Herrera subrayó que, independientemente del resultado, su compromiso con el panameñismo se mantiene firme, al igual que el de su contrincante. <i>'Aquí está el pilar fundamental de la democracia. Sea cual sea el resultado, ambos seguiremos dentro del partido. La unidad es esencial'</i>, afirmó.De cara al futuro inmediato, Herrera planteó que una prioridad será <b>reconectar con las bases</b>, una queja recurrente entre los dirigentes locales: <i>'La gente siente que son escogidos y luego olvidados por meses. Hay que mantener contacto permanente con la estructura territorial'</i>.También adelantó que buscará <b>reformar los estatutos</b>, avanzar en nuevas inscripciones y preparar la hoja de ruta hacia las elecciones del 2026, para que el partido llegue fortalecido a la convención del 2027 y <b>pueda proyectar un candidato sólido para las presidenciales del 2029</b>.Sobre posibles cambios en la directiva, indicó que la renovación será natural:<i> 'Quien no vaya al ritmo del trabajo será reemplazado. Aquí lo importante es trabajar de cara al pueblo'</i>.Herrera concluyó reiterando que, gane quien gane este domingo, el panameñismo debe salir cohesionado y con un mensaje claro hacia el país.