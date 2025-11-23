Jorge Herrera: ‘Pase lo que pase hoy, la unidad del Panameñista está garantizada’

En medio de la jornada interna que celebra hoy el Partido Panameñista, el presidente de la Asamblea Nacional y candidato a la presidencia del colectivo, Jorge Herrera, destacó que estas elecciones representan “una fiesta democrática necesaria” para fortalecer la institucionalidad del partido.

Herrera subrayó que, independientemente del resultado, su compromiso con el panameñismo se mantiene firme, al igual que el de su contrincante. “Aquí está el pilar fundamental de la democracia. Sea cual sea el resultado, ambos seguiremos dentro del partido. La unidad es esencial”, afirmó.

De cara al futuro inmediato, Herrera planteó que una prioridad será reconectar con las bases, una queja recurrente entre los dirigentes locales: “La gente siente que son escogidos y luego olvidados por meses. Hay que mantener contacto permanente con la estructura territorial”.

También adelantó que buscará reformar los estatutos, avanzar en nuevas inscripciones y preparar la hoja de ruta hacia las elecciones del 2026, para que el partido llegue fortalecido a la convención del 2027 y pueda proyectar un candidato sólido para las presidenciales del 2029.

Sobre posibles cambios en la directiva, indicó que la renovación será natural: “Quien no vaya al ritmo del trabajo será reemplazado. Aquí lo importante es trabajar de cara al pueblo”.

Herrera concluyó reiterando que, gane quien gane este domingo, el panameñismo debe salir cohesionado y con un mensaje claro hacia el país.