La justicia como excepción, políticos procesados en Panamá

El regreso del PRD al poder, con Laurentino Cortizo (2019-2024), estuvo marcado por la emergencia sanitaria del covid-19 y la poca transparencia de su administración, en la que la pandemia fue la excusa para gastos sin fiscalización y contrataciones que hoy están bajo investigación. Por el momento se encuentra dos exfuncionarios imputados: el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernado Meneses, acusado de presunto enriqueciendo injustificada y delitos contra la administración pública en relación con los auxilios económicos y su gestión. Se encuentra detenido en la cárcel de Tinajitas. También enfrenta casos Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, imputado por los supuestos cargos de corrupción en relación con las investigaciones sobre la plataforma digital que se usó para bonos en pandemia. El MP avanza investigaciones al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, por supuesto blanqueo de capitales; y al exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, por supuesto sobrecostos en contratos del cuarto puente sobre el Canal. En octubre de 2024, el MP confirmó que reposan denuncias contra Cortizo y su vicepresidente, José Gabriel Carrizo; sin que aún esté claro quién los investigará, dado que ambos están a la espera de su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). En caso de asumir el cargo, sus casos deben ser vistos por la Corte Suprema de Justicia.