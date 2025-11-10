Magistrado Arellano dirigirá la Red Mundial de Justicia Electoral

El magistrado Narciso J. Arellano Moreno, presidente del Tribunal Electoral, fue elegido por unanimidad para presidir la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), integrada por organismos electorales, universidades y expertos de África, Europa y América.

La designación —aprobada por el 100 % de los miembros votantes— representa un reconocimiento al liderazgo institucional del magistrado panameño y al compromiso del país con los valores democráticos y la transparencia en la administración de justicia electoral.

“Me complace comunicarle que todos los miembros que emitieron su voto expresaron su aprobación a su candidatura, lo cual refleja un reconocimiento a su liderazgo”, manifestó Alberto Guevara Castro, secretario técnico de la RMJE, en el anuncio oficial.

La Red Mundial de Justicia Electoral agrupa a tribunales y organismos judiciales de distintas regiones con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer las buenas prácticas en materia electoral. Entre sus principales objetivos figuran la integridad de los procesos, la independencia judicial y la equidad en la competencia política, así como la atención a los nuevos desafíos que enfrentan las democracias, como la desinformación, las noticias falsas y el impacto de las redes sociales en las elecciones.

Guevara Castro destacó que esta renovación en la dirigencia de la RMJE “traerá consigo resultados muy positivos para el avance de nuestros objetivos comunes”.

Con la elección de Arellano, Panamá asume un papel protagónico en el debate y fortalecimiento de la justicia electoral global, en un momento en que la confianza ciudadana y la integridad de los comicios son temas prioritarios para las democracias del mundo.