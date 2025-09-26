  1. Inicio
PANAMÁ

Ningún diputado puede tener oficinas paralelas, alega el presidente de la Asamblea

El diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aclaró los recientes señalamientos sobre su ‘búnker VIP’ en la Asamblea Nacional.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/09/2025 11:32
Recientemente, el diputado perredista Raúl Pineda abre su oficina paralela a ‘La Estrella de Panamá’.

En medio de la polémica que se ha generado entorno a las oficinas paralelas dentro de la Asamblea Nacional, el presidente de este órgano del Estado, Jorge Herrera, alegó que ningún diputado puede tener este beneficio.

“No debería ser que un diputado tenga más de dos oficinas, pero ya estamos tomando las medidas pertinentes”, confesó Herrera este viernes, durante un evento de la Asociación de Molineros.

Esta semana, los diputados del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson y Raúl Pineda, estuvieron en el centro de la controversia tras los señalamientos sobre su “búnker VIP” en el edificio viejo.

En sus declaraciones a La Estrella de Panamá, Pineda detalló que el despacho es la mitad del tamaño de uno regular, con un baño modesto y espacio para dos secretarias.

“Todos los muebles que están aquí los compramos nosotros; la televisión la compré yo porque la Asamblea no tenía”, afirmó.

Para el presidente de la Asamblea, el tema de las oficinas paralelas siempre ha sido comentado dentro de la institución.

“Era cierto que más de un diputado tenía una oficina”, confirmó Herrera. Sin embargo, aclaró que muchos de esos diputados ya han estado cediendo dichos espacios.


El presidente además reveló que las actuales oficinas paralelas pudieron ser remodeladas con recursos de la propia Asamblea.

Dentro de su administración, aseguró que buscará lograr una unificación, ya que todos los diputados “somos partes iguales”.

