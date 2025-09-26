Ningún diputado puede tener oficinas paralelas, alega el presidente de la Asamblea

En sus declaraciones a La Estrella de Panamá, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/raul-pineda-niega-lujos-y-abre-su-oficina-paralela-a-la-estrella-de-panama-JE16219716" target="_blank">Pineda detalló que el despacho es la mitad del tamaño de uno regular, con un baño modesto y espacio para dos secretarias.</a></b>'Todos los muebles que están aquí los compramos nosotros; la televisión la compré yo porque la Asamblea no tenía', afirmó.Para el presidente de la Asamblea, el tema de las oficinas paralelas siempre ha sido comentado dentro de la institución.'Era cierto que más de un diputado tenía una oficina', confirmó Herrera. Sin embargo, aclaró que muchos de esos diputados ya han estado cediendo dichos espacios.<br />El presidente además reveló que las actuales oficinas paralelas pudieron ser remodeladas con recursos de la propia Asamblea.<br /><br />Dentro de su administración, aseguró que buscará lograr una unificación, ya que todos los diputados 'somos partes iguales'.