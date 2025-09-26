Ningún diputado puede tener oficinas paralelas, alega el presidente de la Asamblea

En medio de la polémica que se ha generado entorno a las oficinas paralelas dentro de la Asamblea Nacional, el presidente de este órgano del Estado, Jorge Herrera, alegó que ningún diputado puede tener este beneficio.

“No debería ser que un diputado tenga más de dos oficinas, pero ya estamos tomando las medidas pertinentes”, confesó Herrera este viernes, durante un evento de la Asociación de Molineros.

Esta semana, los diputados del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson y Raúl Pineda, estuvieron en el centro de la controversia tras los señalamientos sobre su “búnker VIP” en el edificio viejo.