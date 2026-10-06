Pérez Barboni, Martinelli y Juan Diego Vásquez denuncia viaje de Mulino en presunto jet privado

El diputado por el Movimiento Otro Camino José Pérez-Barboni denunció en la red social X, el presunto alquiler de un jet privado Gulfstream G450 para el traslado del presidente de la República, José Raúl Mulino, entre Singapur y Vietnam durante su gira oficial por Asia.

Pérez Barboni cuestiona por qué la comitiva gubernamental no utilizó opciones comerciales disponibles, como Air Asia o Singapore Airlines para realizar el trayecto de tres horas y media.

Tras la denuncia el exdiputado Juan Diego Vásquez se sumó en la noche de ayer a las críticas: “Es una vergüenza y una enorme contradicción que para unas cosas no haya recursos y para otras sí”.