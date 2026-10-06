Pérez Barboni, Martinelli y Juan Diego Vásquez denuncia viaje de Mulino en presunto jet privado

El diputado por el Movimiento Otro Camino José Pérez-Barboni denunció en la red social X, el presunto alquiler de un jet privado Gulfstream G450 para el traslado del presidente de la República, José Raúl Mulino, entre Singapur y Vietnam durante su gira oficial por Asia.
Pérez Barboni cuestiona por qué la comitiva gubernamental no utilizó opciones comerciales disponibles, como Air Asia o Singapore Airlines para realizar el trayecto de tres horas y media.
Tras la denuncia el exdiputado Juan Diego Vásquez se sumó en la noche de ayer a las críticas: “Es una vergüenza y una enorme contradicción que para unas cosas no haya recursos y para otras sí”.
Incluso hubo un pronunciamiento esta mañana del 6 de octubre por el expresidente Ricardo Martinelli quien tildó el supuesto gasto como un “craso error” y un “despilfarro” de fondos estatales, añadiendo que si el mandatario decide cubrir dicho alquiler de su propio peculio, él estaría dispuesto a aportar $5,000 de su dinero.
En esa misma línea, el periodista Mario De Gracia detalló en sus redes sociales que la aeronave presidencial HP-1A permaneció en Estados Unidos tras trasladar al gobernante a San Francisco el pasado jueves 3 de octubre, dirigiéndose posteriormente a Dallas, según registros del portal especializado Flightaware.
De Gracia reportó que la nave utilizada en el sudeste asiático figura a nombre de la compañía de alquileres Asia Corporate Jet, acotando que por el momento se desconoce si el vuelo fue contratado con fondos del erario público y cuál fue su costo real.
Los señalamientos han reabierto la discusión en torno a la fiscalización del gasto en los desplazamientos internacionales de altos funcionarios del Órgano Ejecutivo.
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