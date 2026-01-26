Diputado Pérez-Barboni confirma gira a Taiwán con financiamiento externo

El diputado José Pérez-Barboni confirmó que participará en una gira oficial a Taiwán del 31 de enero al 7 de febrero, con una agenda enfocada en conocer la industria de semiconductores, promover acercamientos comerciales y atraer mayor inversión a Panamá. El parlamentario precisó que el viaje será financiado por Taiwán.

En declaraciones ofrecidas en a La Estrella de Panamá, Pérez-Barboni explicó que durante la primera semana de febrero se realizarán visitas técnicas y reuniones para comprender el ecosistema taiwanés de semiconductores —uno de los más avanzados del mundo— y evaluar oportunidades de cooperación e inversión para el país.

Además del componente económico, la gira tendrá un enfoque legislativo e institucional, con encuentros para conocer de cerca una de las democracias más relevantes de Asia y un aliado logístico estratégico para Panamá, según detalló.

El diputado indicó que, hasta el momento, no tiene confirmación de otros legisladores que lo acompañen y que, por el partido MOCA, hasta el momento, es el único invitado en esta segunda ronda. Señaló que espera definir si se suman más diputados a lo largo de la semana, dada la cercanía de la fecha de salida.

La misión se inscribe en los esfuerzos por diversificar vínculos comerciales y tecnológicos y posicionar a Panamá como destino atractivo para inversión de alto valor agregado, en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.