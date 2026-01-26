Diputado Pérez-Barboni confirma gira a Taiwán con financiamiento externo

<b>El diputado José Pérez-Barboni</b> confirmó que participará en una gira oficial a <b>Taiwán </b>del <b>31 de enero al 7 de febrero</b>, con una agenda enfocada en conocer la industria de semiconductores, promover acercamientos comerciales y atraer mayor inversión a <b>Panamá</b>.<b> El parlamentario precisó que el viaje será financiado por Taiwán.</b>En declaraciones ofrecidas en a <b>La Estrella de Panamá</b>, <b>Pérez-Barboni</b> explicó que durante la primera semana de febrero se realizarán visitas técnicas y reuniones para comprender el ecosistema taiwanés de semiconductores —uno de los más avanzados del mundo— y evaluar oportunidades de cooperación e inversión para el país.Además del componente económico, la gira tendrá un enfoque legislativo e institucional, con encuentros para conocer de cerca una de las democracias más relevantes de <b>Asia </b>y un aliado logístico estratégico para <b>Panamá</b>, según detalló.El diputado indicó que, hasta el momento, <b>no tiene confirmación de otros legisladores que lo acompañen</b> y que, por el partido <b>MOCA</b>, hasta el momento, es el único invitado en esta segunda ronda. Señaló que espera definir <b>si se suman más diputados a lo largo de la semana</b>, dada la cercanía de la fecha de salida.La misión se inscribe en los esfuerzos por diversificar vínculos comerciales y tecnológicos y posicionar a <b>Panamá</b> como destino atractivo para inversión de alto valor agregado, en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.