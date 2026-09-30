PRD censura a Balbina Herrera: ¿qué pasó y por qué?

La dirección nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) censuró públicamente a su secretaria general, Balbina Herrera, por una carta que envió el 28 de septiembre a la bancada del colectivo en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reformas electorales. La decisión quedó plasmada en la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, fechada el 29 de septiembre de 2026 y suscrita por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN). El documento sostiene que Herrera fijó de manera unilateral una supuesta “posición institucional” sobre las reformas electorales, sin que esta fuera previamente debatida y aprobada por los organismos de dirección del partido. La resolución cita el artículo 5, literal “g”, del estatuto del PRD, que establece como deber de los miembros realizar las críticas dentro de los organismos partidarios y señala como falta grave las críticas formuladas públicamente fuera de esos espacios. La dirección nacional también cita el artículo 35, literal “j”, relacionado con las funciones de la Secretaría General. Según la resolución, esa disposición establece la responsabilidad de comunicar a las bancadas los acuerdos adoptados por el CEN y el CDN, pero no permite imponer posiciones individuales en nombre del partido.

Desautorizan la carta

En su primer punto, el CEN y el CDN censuran las actuaciones, comunicados y misivas difundidas de forma unilateral por Herrera. El segundo punto desautoriza el contenido de la carta enviada a los diputados y establece que sus planteamientos corresponden a una opinión personal y que no representan una posición institucional aprobada por los máximos organismos de dirección del colectivo. La resolución sostiene que el documento de Herrera generó diferencias que, según la dirección nacional, debieron discutirse dentro de las estructuras partidarias.