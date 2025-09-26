Presidente de la Asamblea apoya fallo de la Corte sobre elección directa al Parlacen

<b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">El presidente de la Asamblea</a></b> consideró 'justo' que los candidatos realicen una campaña 'puerta en puerta con la población para hacer compromisos', y criticó la práctica actual donde los electos luego 'no quieren atender al pueblo'.Para <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Herrera</a></b>, la esencia de la política debe ser <b>'dar la cara al pueblo y ser un reflejo de hacer las cosas bien por el país'</b>.Subrayó su postura democrática al declarar: 'nunca me ha gustado las decisiones de a dedo'.Según él, quien aspire a un puesto de elección popular debe <b>'ganar con los votos' </b>y destacó que el<b> 'voto de tú a tú y cuerpo a cuerpo es el más importante'.</b>Además de sus comentarios sobre la elección de diputados, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Herrera</a></b> también se refirió a que el <b><a href="/tag/-/meta/parlacen-parlamento-centroamericano">Parlacen</a></b> tiene una falta de legislación vinculante que conecte las leyes qeu crea y las que realiza el Gobierno.Herrera ve en esto una oportunidad para 'darle funciones específicas' al organismo. Sostuvo que, si el <b><a href="/tag/-/meta/parlacen-parlamento-centroamericano">Parlacen</a></b> no puede eliminarse, debe <i>'jugar un rol más importante en la toma de decisiones y sirvan de contacto entre los gobiernos locales y regionales'.</i>