Presidente descarta subsidios si sube el combustible por crisis en Medio Oriente

El presidente <b>José Raúl Mulino</b> afirmó este miércoles 5 de marzo que el Gobierno panameño <b>no contempla otorgar subsidios</b> ante un posible aumento en el precio del combustible provocado por la crisis geopolítica que se vive actualmente en <b>Medio Oriente</b>.Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario fue consultado sobre si el Ejecutivo evalúa medidas para mitigar el impacto que podría tener en Panamá una escalada del conflicto en esa región, especialmente en el mercado energético.Mulino reconoció que uno de los primeros efectos que suele observarse en escenarios de tensión internacional es el <b>incremento del precio del petróleo y los combustibles</b>, lo que puede repercutir en economías importadoras como la panameña.Sin embargo, indicó que por ahora el Gobierno no prevé aplicar mecanismos de subsidio para amortiguar un eventual aumento.'No visualizo subsidios por parte del gobierno', sostuvo el mandatario.