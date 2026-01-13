Rubio y Martínez-Acha refuerzan cooperación bilateral

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este martes una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, en la sede del Departamento de Estado, en la que abordaron una agenda amplia que incluyó cooperación en materia de seguridad, combate al crimen organizado, migración y proyectos de inversión.

De acuerdo con una nota oficial, el encuentro se desarrolló en un “gran ambiente” y sobre la base de una relación fortalecida entre ambos países, impulsada por el liderazgo del presidente panameño José Raúl Mulino. Rubio expresó su “profundo agradecimiento” por la sólida alianza con Panamá durante el último año y destacó la estrecha cooperación que ha permitido avanzar en prioridades compartidas a nivel regional.

El Departamento de Estado indicó que ambas partes discutieron oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo, particularmente en el ámbito de la seguridad, con énfasis en el combate al narcotráfico y la delincuencia transnacional, dos de los principales desafíos que enfrentan Panamá y Estados Unidos en el contexto hemisférico.

Rubio también acogió favorablemente las medidas adoptadas por Panamá para garantizar la protección de infraestructuras críticas, un punto de especial sensibilidad estratégica, y manifestó su interés en seguir cooperando en los esfuerzos regionales orientados a promover la estabilidad en Venezuela, cuya crisis política y humanitaria sigue teniendo efectos en toda la región.

El canciller Martínez-Acha estuvo acompañado en Washington por el ministro de Asuntos del Canal. También integró la delegación el embajador panameño en Estados Unidos, José Miguel Alemán.

Como parte de su agenda en la capital estadounidense, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo además un encuentro con Caleb William Orr, secretario de Estado adjunto de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, con quien abordó asuntos vinculados a inversión, energía y cooperación económica.

En la víspera, Martínez-Acha fue recibido por Bethany Aquilina Brez, vicepresidenta encargada de la Oficina de Política Exterior de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Asimismo, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, con quien trató temas de interés internacional. En dicho mitin estuvo también presente la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA.

Entre los puntos destacados de ese diálogo figuró la organización de la próxima Asamblea General de la OEA, que se celebrará en junio en Panamá, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, así como la crisis venezolana y la necesidad de una salida democrática y pacífica a la situación interna de ese país.