Vamos organiza conversatorio sobre presupuesto 2026 con donación de $10

La coalición Vamos organizó para este miércoles 10 de septiembre un conversatorio denominado “Vamos a conversar” en la que se debatirá sobre el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2026, para asistir al evento tienes que dar una donación de 10 dólares.

Al conversatorio asistirán algunos de los diputados de la bancada de Vamos que integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El evento, que busca ser un espacio dinámico y participativo para abordar temas relevantes para Panamá, comenzará a las 6:30 p.m. en la Casa 25.

La Casa 25 es un espacio cultural y de ocio ubicado en el barrio de El Cangrejo, específicamente en la calle Enrique Genzier.

La coalición Vamos recuerda que los cupos son limitados. Para confirmar tu asistencia es necesario registrarse a través de un enlace de Google Forms.