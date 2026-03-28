25 millones y un Canal: el acuerdo que reconcilió a Panamá y Colombia

Con el intercambio de embajadores en 1922 comenzó una relación diplomática que hoy supera el siglo de existencia. Desde entonces, Panamá y Colombia han mantenido una relación compleja pero constante, marcada por la cooperación en materia comercial, migratoria, cultural y de seguridad.El tratado Thompson-Urrutia no eliminó completamente las tensiones históricas ni las diferencias entre ambos países, pero sí estableció una base sólida para el diálogo y la convivencia diplomática.En retrospectiva, el acuerdo puede entenderse como un acto de reconciliación regional. Permitió cerrar el capítulo de la separación de 1903 desde el punto de vista diplomático y abrió la puerta a una relación bilateral que ha evolucionado con el tiempo.El 30 de marzo de 1922 representa una fecha poco recordada en la memoria colectiva panameña, pero de enorme relevancia histórica. Ese día no solo se ratificó un tratado internacional; también se selló el reconocimiento entre dos países cuya historia había quedado marcada por la separación del istmo.La indemnización, el derecho de tránsito por el Canal y el intercambio de embajadores fueron piezas de un mismo proceso: la normalización de relaciones tras uno de los episodios más trascendentales de la historia latinoamericana del siglo XX.