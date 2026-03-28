25 millones y un Canal: el acuerdo que reconcilió a Panamá y Colombia

Hace unos 104 años, el Congreso de los Estados Unidos ratificó el tratado Thompson-Urrutia, un acuerdo destinado a poner fin a casi dos décadas de tensiones tras la separación de Panamá de Colombia en 1903. La ratificación no solo implicó una compensación económica de 25 millones de dólares a Colombia, sino que también abrió la puerta al reconocimiento mutuo entre Panamá y Colombia y al inicio formal de sus relaciones diplomáticas.

El trasfondo: una herida abierta desde 1903

Para entender la importancia de la ratificación de 1922, es necesario retroceder al 3 de noviembre de 1903. Ese día, Panamá se separó de Colombia con el respaldo de Estados Unidos, interesado en construir el Canal interoceánico. La independencia panameña fue celebrada en el istmo, pero en Colombia dejó una profunda sensación de pérdida y resentimiento. Durante años, Bogotá consideró que la separación había sido promovida por intereses estadounidenses y que el país había sido despojado de una parte estratégica de su territorio. Las relaciones entre Colombia, Panamá y Estados Unidos se mantuvieron tensas durante casi dos décadas. Colombia se negó inicialmente a reconocer a la nueva república y mantuvo reclamos diplomáticos y políticos. El proyecto del Canal, que culminó con la inauguración del Canal de Panamá en 1914, consolidó la relevancia geopolítica del istmo, pero también evidenció la necesidad de cerrar el conflicto con Colombia para estabilizar la región.

El tratado Thompson-Urrutia

En ese contexto surgió el tratado Thompson-Urrutia, negociado entre Estados Unidos y Colombia con el objetivo explícito de “eliminar todas las desavenencias producidas por los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en 1903”. El acuerdo contemplaba dos puntos principales: Indemnización económica: Estados Unidos pagaría a Colombia 25 millones de dólares como compensación por la pérdida del territorio panameño y los perjuicios derivados de los acontecimientos de 1903. Derecho de tránsito por el Canal: Colombia obtendría el derecho de tránsito gratuito por el Canal para buques de guerra y tropas. La ratificación por parte del Congreso de los Estados Unidos el 30 de marzo de 1922 fue el paso definitivo para que el tratado entrara en vigor, cerrando oficialmente un capítulo de tensión internacional.

Más que dinero: un acuerdo geopolítico

Aunque la compensación económica fue significativa para la época, el tratado tenía un alcance mucho más amplio. Representaba un gesto diplomático clave de Estados Unidos hacia Colombia y buscaba estabilizar la región tras años de fricciones. El acuerdo también reflejaba el reconocimiento implícito de que la separación de Panamá había dejado una herida política que debía ser atendida para garantizar relaciones hemisféricas más estables. Para Colombia, el tratado supuso una forma de reivindicación simbólica y material. Para Estados Unidos, fue una estrategia para normalizar sus relaciones con un país clave en Sudamérica. Para Panamá, significó el paso decisivo hacia el reconocimiento pleno por parte de su antiguo territorio matriz.

El reconocimiento entre Panamá y Colombia

Uno de los efectos más trascendentales del tratado fue el inicio formal de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia. Hasta ese momento, el reconocimiento mutuo no se había concretado plenamente. La entrada en vigor del acuerdo permitió que ambos países intercambiaran embajadores, dando inicio a una nueva etapa de cooperación y diálogo. Panamá designó como su primer embajador en Colombia a Nicolás Victoria Jaén, mientras que Colombia nombró como su representante en el istmo al poeta y diplomático Guillermo Valencia. Este intercambio diplomático simbolizó el cierre definitivo de un periodo de distanciamiento y el inicio de una relación bilateral basada en el reconocimiento y la cooperación.

El impacto regional

La ratificación del tratado tuvo repercusiones más allá de los tres países involucrados. En el contexto de las relaciones interamericanas, el acuerdo fue interpretado como un esfuerzo por resolver conflictos históricos mediante la diplomacia y la negociación. El inicio de relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia contribuyó a la estabilidad regional y permitió el desarrollo de vínculos comerciales, culturales y políticos que se fortalecerían con el paso del tiempo. La normalización de las relaciones también facilitó la integración regional en Centroamérica y el Caribe, en un momento en que las dinámicas geopolíticas del continente estaban en plena transformación.

Un nuevo capítulo en la historia bilateral