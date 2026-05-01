Sindicatos conmemoran el 1 de mayo en Colón con reclamos al Gobierno

<b>COLÓN. </b>Con un llamado al Gobierno para que atienda temas prioritarios como seguridad, agua potable, manejo de desechos y generación de empleo digno, los sindicatos afiliados al <b><a href="/tag/-/meta/conato-consejo-nacional-de-trabajadores-organizados">Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato)</a></b> realizaron este 1 de mayo una marcha en la provincia de Colón. El objetivo fue conmemorar el <b>Día Internacional de los Trabajadores</b> y reivindicar las luchas obreras históricas.Aunque se había informado sobre la posible asistencia de la ministra de Trabajo,<b> Jackeline Muñoz</b>, esta no se hizo presente en la actividad.