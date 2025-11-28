Actualizando el debate

Según CEPAL, la tasa de crecimiento de América Latina 2015-2025 fue la menor en los últimos 70 años. Fue solo el 1% anual promedio. Es imprescindible aprovechar los muy importantes potenciales que hay en el continente. Se delinearán sintéticamente algunos informes sobre temáticas que requieren mayor abordaje. Inteligencia Artificial (IA) La CEPAL junto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ha producido el tercer índice de IA. Sin duda es y será un desarrollo tecnológico de importancia fundamental para avanzar hacia la conformación de una región pujante económicamente, inclusiva y sostenible. Este índice percibe dar un panorama integral de cual es la situación y buscar como mejorarla. La inversión en IA es, según el índice, cuatro veces menor a la que debería ser. El estudio analiza 19 países, la subinversión y la falta de priorización adecuada lleva a que haya un atraso y la marcha sea muy lenta. Se están desperdiciando así oportunidades muy considerables. Además, entre otros temas abiertos se sigue acentuando el desequilibrio climático y la IA puede aportar mucho a la mejor adaptación y resiliencia frente al mismo. El nuevo índice agrega a la extensa nómina de parámetros 100 subíndices con adicionales. Es un tema que concierne a las políticas públicas que deben crear condiciones favorables y a la empresa privada que requiere imprescindiblemente impulsarlo para ser competitiva en el entorno internacional actual.

Reforma Fiscal

Los principales organismos internacionales recomiendan a América Latina reducir las desigualdades que son las peores del globo y constituyen obstáculos muy graves para el desarrollo. Brasil termina de sancionar una ley aprobada por unanimidad por las dos cámaras del Congreso, que baja los impuestos a la clase media. Va a beneficiar a 15 millones de personas. Será financiada con un aumento al de la tasa fiscal al 1% más rico que es poseedor de casi 50% del producto bruto.

Informe Mundial sobre la Felicidad

Hace más de una década que la ONU resolvió medir a los países en términos de “felicidad”. La medición se basa en parámetros como la percepción de cómo evalúan su situación los años de vida saludables, el clima de solidaridad, el trabajo voluntario, el interés en cuidar al otro, la erradicación de la corrupción y otros. Recoge datos de la encuesta mundial Gallup. Los resultados del informe 2025 colocan en los siete primeros puestos a: Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Países Bajos, Costa Rica, y Noruega. Indican que claramente el modelo nórdico es superior en esta dimensión trascendental.

Algunas Tendencias

El informe muestra que:

i) Las personas suelen subestimar actualmente las respuestas solidarias de los demás. Ellas son más fuertes que lo que esperan.

ii) Las buenas noticias sobre solidaridad hacen que desciendan nuestro pesimismo y mejoren nuestro propio bienestar. Hay que darles mucho más espacio en los medios sociales.

iii) La felicidad es mayor en países con fuerte cohesión social e inclusión.

iv) La solidaridad aumentó sustancialmente durante la pandemia, que la puso a prueba.

v) Compartir con otros reconforta. Un ejemplo comer con otros. Los que comen solos se sienten más desanimados. Si hay altas cifras de personas que comen solas, ello se reflejará en malestar sicológico.

vi) Una familia sólida es una fuente muy importante de felicidad. Los que viven en ese marco experimentan más felicidad que los que viven solos.

vii) En los jóvenes el problema es más crítico. En el 2023 el 19% reportó que no tenían a nadie para compartir sus intimidades. La cifra viene aumentando.

viii) Lo opuesto a la felicidad es la desesperación. Puede llevar al egoísmo extremo y a la pérdida de la compasión y denigración de la solidaridad.

Una conclusión