Actualizando el debate

Hace más de una década que la ONU resolvió medir a los países en términos de 'felicidad'. La medición se basa en parámetros como la percepción de cómo evalúan su situación los años de vida saludables, el clima de solidaridad, el trabajo voluntario, el interés en cuidar al otro, la erradicación de la corrupción y otros. Recoge datos de la encuesta mundial Gallup. Los resultados del informe 2025 colocan en los siete primeros puestos a: Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Países Bajos, Costa Rica, y Noruega. Indican que claramente el modelo nórdico es superior en esta dimensión trascendental.