‘Los hombres atraviesan duelos con menos permiso social de mostrarse vulnerables’

Fue largo. Primero viví todo lo que cuento allí, incluso me divorcié dos veces de la misma persona. En la segunda separación ya tenía más herramientas, y decidí que era momento de escribir. Pasé casi dos años trabajando en el manuscrito.Tuve el apoyo de una editora, mi prima diseñó la parte gráfica, y finalmente una imprenta panameña hizo la publicación. Soy autora autopublicada, aunque también está disponible en Amazon. Nunca busqué que fuera un proyecto comercial, más bien lo concebí como un regalo para mí y para mi comunidad, pero me ha abierto muchas puertas. Participé en la Feria del Libro y he tenido la oportunidad de hablar en varios medios.