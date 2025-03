Antígona, a lo panameño

“Se vuelve al problema, pero no se discute el fondo, simplemente ahora yo me voy a cambiar para este lado. La gente vuelve a hablar, pero el fondo deja de ser de ser el foco de la discusión y eso también creo que lo plantea la misma obra”, describe. “Discutimos es la forma de las cosas o cómo se hacen, la forma es lo que está mal, pero realmente no nos ponemos a pensar el fondo de las cosas”, asegura.

“El texto es una versión mía, hay mucho de mi escritura, pero también respeté bastante el de Sófocles, porque yo creo que nos está hablando del presente también, ¿no? Es la importancia de los clásicos, que tienen resonancia con el presente, que no pierden vigencia. En esta vuelta no me estoy concentrando en un momento específico, pero el público se va a dar cuenta que de qué estamos hablando”, dice Wong, señalando que se están volviendo a discutir temas que ya se habían decidido y que, en un corto lapso de tiempo, el discurso ante estas situaciones ha cambiado, que algunos protagonistas han incluso cambiado de bando.

Por qué Antígona

Arturo Wong, ganador del premio Ricardo Miró en varias ocasiones se ha interesado por trabajar con clásicos del teatro. “Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y finalmente me animé a hacerlo resignificándolos”, dice.

Antígona es una obra que en los últimos años “ha tenido mucha resonancia en mí, desde que la he venido leyendo, primero cuando la estudié en la universidad, que no me gustó nada. Cuando la leí, me dije qué obra tan aburrida, una mujer que quiere enterrar su hermano, qué, terca que es... pero evidentemente fui cambiando esa percepción sobre la obra. Y tengo un cuadernito en el que voy apuntando ideas. La volví a leer y me dije, ‘mira, esto me interesa’”.

“Luego, en una conversación con una amiga me dijo algo y dije, ‘esto está bueno’. Y esto fue llevándome hasta el 2023 cuando pasó lo de las protestas que me dije, ‘Uy, esto tiene mucho de Antígona. También vi un montaje de Antígona del director suizo Milo Rau Antígona en el Festival de Otoño en Madrid con un grupo de indígenas de la región del Amazonas y dije, ‘esto se está armando, esto me está llamando y lo empecé a trabajar, lo empecé a releer y dije, este texto nos está hablando en este momento, de todo lo que está aconteciendo; Creonte puede ser un Trump, puede ser un Milei, puede ser un Trudeau, Mulino, Martinelli o Cortizo, cualquiera de ellos por todo lo que representa un político hoy en día”.

El dramaturgo considera que estamos careciendo de políticos líderes con fundamentos. “Hay muchos Creontes, ya no existen Mandelas”, expresa.

Otro texto de Antígona que resuena en Wong es aquel que dice que “uno es de donde son sus muertos”. “Somos nómadas, siempre lo hemos sido y Panamá es un territorio de tránsito en el que al mismo tiempo hay un exceso de nacionalismo”, y este nacionalismo en ocasiones hace que estemos en el centro de doto, pero aún aislados. Sin aprovechar los beneficios de una globalización.

La obra además pone en la palestra al machismo y al feminismo, tema que no deja de ser relevante en la sociedad panameña.