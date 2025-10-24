Bienal de Venecia 2026: ¿quién representará a Panamá?

La comunidad artística panameña ha respondido con entusiasmo a la convocatoria del Ministerio de Cultura para seleccionar al representante del país en la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia 2026. Por segunda ocasión, Panamá tendrá un pabellón en este evento internacional de artes visuales, un hito que demuestra el alto nivel de talento nacional.

A la convocatoria, que concluyó recientemente, llegaron un total de 89 propuestas, de las cuales 13 corresponden a colectivos y 76 a artistas individuales. La expectativa se centra ahora en la decisión del jurado.

Cuenta regresiva para el anuncio oficial de Panamá para la Bienal de Venecia

Un jurado independiente y de alto nivel se encuentra actualmente revisando las postulaciones. Este cuerpo está conformado por reconocidos curadores, investigadores y gestores culturales procedentes de Alemania, Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Panamá, asegurando un proceso transparente y riguroso, según ha destacado MiCultura.