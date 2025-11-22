‘Brown’ llega a las pantallas nacionales

Para Pérez Mateo, representar a Jean Cocteau es relevante 'porque en este momento tan importante de la historia nos deja ver cómo hay una un doble estándar para juzgar una misma relación. No es lo mismo juzgar la relación entre Jean Cocteau desde el punto de vista de Cocteau que desde el punto de vista de Panamá. Siempre ha habido privilegios que marcan ciertos destinos', reflexiona. Y considera que la forma en que se trató la historia 'con tan buen gusto, con tanta profundidad; el tema de la fotografía con (Alfonso) Parra, el diseño de arte de Michael Martínez, el vestuario de Jaime Ávila, era muy fácil sentirte en París, en los años 30 en aquel momento y sentirte en esa situación que se vivió en aquel tiempo tan difícil'.La productora Sixta Díaz dijo tener solo palabras de agradecimiento, primero 'por tener la oportunidad de haber hecho la película a pesar de todas las limitaciones que pudieron haber existido y de contar con una colaboración genuina, una pasión colectiva que muy pocas veces uno puede lograr en un equipo tan grande'.Díaz muestra igual agradecimiento tanto 'a los directores, al equipo técnico y a los actores principales, como a todos aquellos extras que mostraron un entusiasmo único'. De la misma forma, agradeció el apoyo de los patrocinadores que hicieron realidad la producción.