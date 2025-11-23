Café Geisha panameño impulsa triunfo de barista en el Korea Café Show Seoul 2025

El café panameño volvió a brillar en Asia, el barista surcoreano Dongwhwan Ku ganó este sábado el Campeonato Nacional de Baristas de Corea del Sur con un Geisha panameño de Lamastus Family Estates, imponiéndose en el Korea Café Show 2025, uno de los eventos más influyentes de la industria de la región.

Su victoria le otorga el pase directo al World Barista Championship 2026, que por primera vez en la historia se celebrará en América Latina durante World of Coffee Panamá, del 23 al 25 de octubre en el Panamá Convention Center.

La participación de la Specialty Coffee Association of Panamá (SCAP) en el evento reforzó el liderazgo del país en cafés de alta calidad y promovió la histórica edición del World of Coffee del próximo año, que reunirá en Panamá a productores, baristas, tostadores y marcas internacionales.

El Geisha panameño sigue marcando la pauta

La rutina ganadora de Ku estuvo basada en la variedad Geisha cultivada en las tierras altas de Boquete, reconocida mundialmente por sus notas florales, su dulzura y su complejidad sensorial.

Este nuevo triunfo reafirma que Panamá continúa siendo un origen preferido en competencias internacionales y un punto de referencia global dentro del café de especialidad.

Productores panameños presentes en el Korea Café Show destacaron el impacto sostenido del Geisha en la escena mundial y el rol de las fincas nacionales en los últimos años como motores de innovación y calidad.

World of Coffee Panamá 2026: una vitrina global

Durante el evento en Seúl, SCAP continuó la promoción de World of Coffee Panamá 2026, la primera edición del evento, y del Campeonato Mundial de Baristas, que se celebrará en América Latina.

Organizado junto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el encuentro contará con:

• Salones de exhibición para marcas globales

• Roaster Village

• Cupping Rooms y experiencias sensoriales

• Espacios dedicados a innovación y sostenibilidad

• La realización del World Barista Championship Panamá 2026

Dongwhwan Ku competirá en octubre de 2026 en suelo panameño junto a los mejores baristas del mundo.