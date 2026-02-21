Café Geisha panameño se vende hasta en $24 la taza en Estados Unidos

El diferencial del café especial o gourmet panameño radica en su origen. Las fincas productoras se ubican a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar en Chiriquí, especialmente en zonas como Boquete y Tierras Altas. Allí, los microclimas, la altitud y los suelos volcánicos permiten una maduración más lenta del grano, lo que potencia su complejidad aromática.En el caso de Hacienda La Esmeralda, finca pionera en posicionar el Geisha panameño en el mercado de lujo, algunos lotes se cultivan a más de 2,000 metros de altura. Esta hacienda marcó un antes y un después desde 2004, cuando colocó al país en el mapa mundial del café de especialidad.En agosto de 2025, durante la subasta Best of Panama, un Geisha Lavado de 98 puntos alcanzó un récord de $30,204 por kilogramo. Un lote de 20 kilogramos se vendió por $604,080 a la empresa Julith Coffee de Dubái. En total, la subasta superó los $2.8 millones en ventas y fijó un precio promedio de $2,861 por kilogramo.Treinta de los 50 lotes superaron los $1,000 por kilogramo, un resultado sin precedentes que consolida a Panamá como referente global en cafés de alta gama.