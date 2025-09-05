Carlo Acutis: el primer santo milenial será canonizado el 7 de septiembre

Con su canonización, Carlo Acutis será recordado como el primer santo milenial, una generación nacida entre los años 80 y 90. Muchos católicos lo consideran ya 'el patrono de la web', por su capacidad de unir fe y tecnología en una misma misión: acercar a otros a la eucaristía.La Iglesia ha canonizado a lo largo de su historia a mártires, misioneros y religiosos de distintas épocas. El caso más reciente fue el de María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, del siglo XVIII, convertida en la primera santa de Argentina.La inclusión de Carlo en esta lista marca un nuevo capítulo: un joven del siglo XXI, con jeans y computadora, que utilizó la internet como herramienta para evangelizar.Su vida, aunque corta, dejó un legado global. La exposición que organizó sigue recorriendo el mundo y su página web continúa activa, multiplicando su mensaje.Carlo resumió su plan de vida en una frase simple: 'Estar siempre unido a Jesús'. Hoy, la Iglesia lo reconoce como ejemplo de fe para las nuevas generaciones. Su canonización no solo lo eleva a los altares, sino que lo convierte en símbolo de cómo la espiritualidad puede habitar también en la era digital.