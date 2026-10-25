Carne y vino, una propuesta que no falla pero que puede sorprender

“Panamá es un lugar donde se cruza mucha gente: viajeros, gente de negocios, personas de toda la región. Eso lo hace muy especial para una bodega como la nuestra. Además, el panameño conoce el vino, pregunta y compara”, comenta Palacios, quien aprovecho sus días en el Istmo para visitar supermercados, restaurantes y compartir con sommeliers. “Lo que más me llevo es el interés genuino por saber de dónde viene lo que toman. Trabajamos con GWS desde hace tiempo y queremos seguir creciendo aquí, sobre todo en la mesa y en la conversación alrededor del vino”, agregó.

La marca en Panamá no es desconocida. “La gente la conoce, por ahí me decían ‘Doña Paula, no falla’, como un eslogan que ya lo voy a acuñar. Y de ‘no falla’ al ‘sorprende’, creo que es el trabajo que estamos haciendo: sorprender, sacar etiquetas nuevas, refrescar un poco la tendencia del vino. Estamos encaminados a eso”, destacó.

Sobre los gustos del panameño y Doña Paula, Palacios tiene todas las pruebas para asegurar que el panameño “es muy de Malbec, y eso nos encanta, porque es la variedad que más conocemos. Le gusta un vino con fruta, que sea amable pero que tenga carácter, y que funcione bien con la carne y con una buena conversación”. Y con el Malbec, no hay solo una opción. “Lo lindo es que en Doña Paula tenemos Malbec de distintos lugares y para distintos momentos: uno para el día a día, otro para compartir en una cena y otro para una ocasión especial. Lo que nos llevamos de esta visita es que el panameño que ya conoce nuestro Malbec quiere seguir descubriendo de dónde viene”.

Palacios recibió a clientes y amigos de la marca en una cena maridada en el restaurante Ferro, del Hotel Sortis. Una mesa larga albergó a todos los invitados dispuestos a disfrutar del vino y la carne, una propuesta que tampoco falla y a pesar de ello, puede llegar a sorprender.

Para esa noche se escogieron tres vinos: Doña Paula El Alto, Doña Paula 1100 y Doña Paula Selección de Bodega, cada uno de una localidad diferente en Mendoza, de donde proviene más del 80% de los vinos argentinos.

“Mendoza se separa en tres zonas. Donde está la ciudad, se conoce como Zona Central. Hacia el este, la llamada Zona Este, donde están las bodegas más antiguas de Mendoza que históricamente producían mucho vino de categorías inferiores. Después al lado de la ciudad, está Luján, está Grelo, Pedriel, Ugarteche... Y pasado Luján está el Valle de Uco. El Valle de Uco hoy por hoy como lo más lo más nombrado, digamos, por los premios, los puntajes”, explica el anfitrión. Y cada una de estas áreas cuenta con características que diferencian el resultado final en la vinificación.

“Queríamos que la gente probara lo que para nosotros es lo más importante: que el lugar se siente en la copa. Los tres vinos son de uvas nuestras, de viñedos que conocemos planta por planta, así que lo que cambia entre uno y otro es el origen. Nos pareció la mejor forma de contar quiénes somos sin tener que explicar demasiado. Que la conversación saliera del vino mismo”, argumentó Palacios.

Detallando un poco más sobre las cualidades de los terruños de los vinos seleccionados, Palacios cuenta: