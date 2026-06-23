Casa del Soldado activa su agenda de fines de junio con ‘Cata de Libros’, conciertos y muestras artísticas

En lo que queda del mes de junio, el Centro Cultural de España Casa del Soldado ofrece una variada agenda cultural. Esta tarde, a las 6:00 p.m., se realizará la quinta edición de la ‘Cata de Libros’, que contará con la participación de la violinista Graciela ‘Chelín’ Núñez. Este evento, que trabaja a partir del archivo bibliográfico del centro cultural, estará bajo la conducción del artista escénico, periodista, escritor y gestor cultural Félix Ruiz Rodríguez, junto al editor, gestor cultural, profesor de escritura creativa y escritor Salvador Medina Barahona.

De acuerdo con la Casa del Soldado, este ciclo cultural propone un “maridaje” de lecturas inédito entre literatura panameña e hispanoamericana, con lecturas entusiastas y elementos lúdicos en un ambiente distendido pensado para cultivar el espíritu.

El próximo 25 de junio se llevará a cabo la actividad ‘En el mismo mundo’, un espacio de encuentro y reflexión inspirado en el libro En un mundo raro, una antología de voces LGBTIQ+ en español realizada por las autoras Claudia Peña Claros, Gabriela Jáuregui y Julián Martínez. La jornada busca fomentar el diálogo, la empatía y la convivencia en una sociedad diversa, a través de una lectura dramatizada de fragmentos de la obra a cargo de la poeta Consuelo Tomás, seguida de un panel de conversación sobre inclusión, respeto y construcción de espacios comunes.

El conversatorio contará con la participación de la artista y activista Natalia Beluche, el periodista Isaías Cedeño y el articulista Alexis Rodríguez Mójica, bajo la moderación de Mariana Núñez, vicepresidenta de Comunicación y Cultura de Ciudad del Saber. La actividad se desarrollará a las 6:00 p.m. en la Casa del Soldado, con entrada libre.

Por otro lado, el 27 de junio, el Centro Cultural de España presentará un recital de piano del reconocido intérprete español Javier Perianes en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber. El concierto forma parte de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del compositor español Manuel de Falla, una de las figuras más importantes de la música española del siglo XX.

Perianes, considerado uno de los pianistas españoles más destacados de su generación, ofrecerá un programa dedicado al legado de Falla, permitiendo al público acercarse a la riqueza artística y musical de uno de los compositores más influyentes de España. La presentación será a las 7:00 p.m. y contará con entrada gratuita.